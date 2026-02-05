Šta stoji iza Xijevih poziva Trumpu i Putinu? Kina se pozicionira kao jedina stabilna sila

Xi je rekao Trumpu da bude “razborit” prilikom opskrbe otoka oružjem, izvještavaju državni mediji, dodajući da pridaje “veliku važnost” vezama s Washingtonom i nada se da će obje strane pronaći načine za rješavanje svojih razlika.

Trump je razgovor opisao kao “izvrstan” te “dug i temeljit”.

Poziv je uslijedio nakon niza posjeta zapadnih čelnika , uključujući britanskog premijera Sir Keira Starmera, Kini posljednjih mjeseci, u nadi da će resetirati odnose s drugim najvećim svjetskim gospodarstvom.

Trump bi trebao posjetiti Kinu u aprilu, put kojem se, kako je rekao, “jako” veseli.

Dodao je da Peking razmatra kupovinu u 20 miliona tona američke soje, u odnosu na trenutnih 12 miliona tona.

„Odnos s Kinom, i moj osobni odnos s predsjednikom Xijem, izuzetno je dobar i oboje shvaćamo koliko je važno da tako i ostane“, napisao je u objavi za Truth Social.

Osim Tajvana i soje, Trump i Xi razgovarali su o ruskom ratu u Ukrajini, trenutnoj situaciji u Iranu i kineskoj kupnji nafte i plina od SAD-a, napisao je američki predsjednik.

Što se tiče Tajvana, Xi je rekao da je taj samoupravni otok “kineski teritorij” i da Peking “mora štititi [tajvanski] suverenitet i teritorijalni integritet”.

„Sjedinjene Države moraju razborito postupati s pitanjem prodaje oružja Tajvanu“, upozorio je.

Kina se odavno zavjetovala na “ponovno ujedinjenje” s Tajvanom i nije isključila upotrebu sile kako bi to učinila.

SAD ima formalne veze s Pekingom, a ne s Tajvanom, i desetljećima je držao čvrstu diplomatsku liniju. No, ostaje snažan saveznik Tajvana i najveći je dobavljač oružja za ostrvo.

U decemru je Trumpova administracija najavila veliku prodaju oružja Tajvanu vrijednu oko 11 milijardi dolara (8,2 milijarde funti), koja je uključivala napredne raketne bacače, samohodne haubice i razne projektile.

Peking je tada rekao da će ovaj “pokušaj podrške [tajvanskoj] neovisnosti” samo “ubrzati poticanje opasne i nasilne situacije preko Tajvanskog tjesnaca”.

„Baš kao što Sjedinjene Države imaju svoje zabrinutosti, i Kina sa svoje strane ima svoje zabrinutosti“, rekao je Xi Trumpu u srijedu.

“Ako dvije strane rade u istom smjeru u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, sigurno možemo pronaći načine da riješimo međusobne probleme.”

U četvrtak je tajvanski čelnik Lai Ching-te novinarima rekao da su odnosi sa SAD-om i dalje “čvrsti kao stijena” te da se “svi tekući projekti suradnje nastavljaju”.

Xi i Trump su posljednji put razgovarali u studenom, kada je kineski predsjednik pozvao svog američkog kolegu u posjet.

Odnosi između dviju zemalja stalno su se poboljšavali u posljednjih nekoliko mjeseci, nakon prošlogodišnjeg tarifnog rata i bitaka oko čipova i rijetkih ruda.

Iako su to i dalje ključne točke spoticanja, čini se da su se napetosti smanjile otkako su se dvojica čelnika osobno sastala u Južnoj Koreji u oktobru i postigla dogovor kojim su obje strane deeskalirale neke carine i kontrolu izvoza rijetkih zemalja.

Pregovarači iz obje zemlje također su se dogovorili o okviru za sporazum o soji – gdje bi Kina ukinula zabranu uvoza iz SAD-a – i sporazum o TikToku, koji je finaliziran prošli mjesec.

Nekoliko sati prije poziva s Trumpom, Xi je održao virtualni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na kojem su obojica pozdravili jačanje veza između Pekinga i Moskve.

Ruski mediji navode da je Putin također prihvatio Xijev poziv da posjeti Kinu u prvoj polovici godine.

Xijeve razgovore s dvojicom čelnika kineski državni mediji okarakterizirali su kao jasan znak ostatku svijeta da će Kina ostati odgovorna i racionalna svjetska sila.

Čini se da se Peking pozicionira na ovaj način nakon nekih smjelih i kontroverznih poteza Trumpa na svjetskoj sceni u januaru.

Američki predsjednik je, primjerice, naredio vojsci da uhapsi venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura te je pojačao zahtjeve da SAD preuzme Grenland, što je izazvalo negodovanje među evropskim čelnicima.

Američka operacija u Venezueli također je navela neke analitičare da sugeriraju da bi se Peking mogao osjećati ohrabrenim da napravi potez prema Tajvanu.

Drugi su, međutim, izrazili sumnju. Jedan stručnjak, David Sacks iz Vijeća za vanjske odnose, prethodno je za BBC rekao da očekuje da će “Kina nastaviti sa svojom strategijom korištenja prisile kako bi iscrpila narod Tajvana”.

U uvodniku China Dailyja navodi se da su Xijevi razgovori s Trumpom i Putinom pokazali da će Kina “nastaviti djelovati kao stabilizirajuća sila” u vrijeme kada su “konfrontacija i unilateralizam u porastu”.

„Peking aktivno preuzima svoju odgovornost – sarađuje s glavnim dionicima kako bi doprinio svjetskom miru i stabilnosti kroz odgovornu diplomaciju velikih zemalja.“

„Time Kina pokazuje drugim glavnim igračima na svjetskoj sceni važnost ponovnog fokusiranja na dijalog i koordinaciju“, dodaje se u uvodniku China Dailyja.

