Sredina tridesetih godina je prekretnica u zdravlju muškaraca, evo i zašto

Izvještaj, objavljen u srijedu u časopisu Journal of the American Heart Association, pratio je više od 5.000 odraslih osoba od rane odrasle dobi i otkrio da muškarci dostižu klinički značajan nivo kardiovaskularnih bolesti oko sedam godina ranije od žena.

Stručnjaci savjetuju i muškarcima i ženama da prate zdravlje svog srca u ranoj odrasloj dobi i da redovno posjećuju svog ljekara.

„Bolesti srca se ne javljaju preko noći; razvijaju se godinama. Jedna od stvari kojih ljudi često nisu svjesni je da mogu početi vrlo rano u 30-im ili 40-im godinama“, rekla je koautorica studije dr. Sadiya Khan, profesorica kardiovaskularne epidemiologije na Medicinskom fakultetu Feinberg Univerziteta Northwestern u Chicagu.

„Čak i ako u tom trenutku nemate srčanu bolest, rizik može početi tada.“

Dugo citirana “desetogodišnja razlika” u kardiovaskularnim bolestima između muškaraca i žena uglavnom je uzrokovana koronarnom bolešću srca, sužavanjem ili začepljenjem srčanih arterija uzrokovanim nakupljanjem plaka kod muškaraca.

„Desetogodišnja razlika je često citirana statistika da muškarci razvijaju srčane bolesti oko 10 godina prije žena. Mnoga početna istraživanja o tome su se posebno bavila koronarnom bolešću srca, podtipom kardiovaskularnih bolesti“, rekla je viša autorica studije Alexa Freedman, docentica preventivne medicine na Medicinskom fakultetu Feinberg Univerziteta Northwestern u Chicagu.

Freedman je istakla da se kombinacija faktora rizika za kardiovaskularne bolesti mijenjala tokom vremena. „Stope pušenja su bile veće kod muškaraca, a smanjile su se i sada su sličnije među muškarcima i ženama. Hipertenzija je sada sličnija među muškarcima i ženama“, rekla je.

Freedmanov tim je želio saznati da li jaz postoji i kod drugih vrsta kardiovaskularnih bolesti, poput srčane insuficijencije i moždanog udara. Tim je ispitao preuranjenu kardiovaskularnu bolest, definiranu kao bolest koja se javlja prije 65. godine života, te analizirao i ukupnu kardiovaskularnu bolest i specifične podtipove koronarne bolesti srca, moždanog udara i srčane insuficijencije.

Praćenje zdravlja srca od rane odrasle dobi

Analiza se temelji na podacima 5.112 odraslih osoba crne i bijele rase u četiri američke države koje su bile uključene u studiju o razvoju rizika od koronarnih arterija kod mladih odraslih osoba između 1985. i 1986. godine, kada su imale između 18 i 30 godina.

Svi učesnici su bili zdravi i bez kardiovaskularnih bolesti kada su se uključili u studiju. Učesnici su praćeni u prosjeku 34,1 godinu, uz redovne kliničke preglede i ankete; 160 žena i 227 muškaraca je iskusilo kardiovaskularne bolesti.

Freedman je rekao da su učesnici u studiju ušli mnogo prije početka najvećeg kardiovaskularnog rizika, tako da su istraživači mogli precizno izmjeriti kada se bolest pojavila – što je velika prednost u odnosu na studije koje uključuju pacijente kasnije u životu.

Jaz u riziku se širi do sredine 30-ih godina

Jedan od najupečatljivijih nalaza studije došao je iz analize 10-godišnjih vremenskih okvira rizika. Umjesto procjene jednog doživotnog rizika, istraživači su izračunali vjerovatnoću razvoja kardiovaskularnih bolesti tokom sljedeće decenije u svakoj dobi.

Do ranih tridesetih godina, muškarci i žene imali su sličan kratkoročni kardiovaskularni rizik. Ali oko 35. godine, rizik se počeo razlikovati. Muškarci su se počeli suočavati sa konstantno većim 10-godišnjim rizikom od žena. Primjer: Do 50. godine, 10-godišnji rizik od kardiovaskularnih bolesti iznosio je oko 6% za muškarce, u poređenju sa otprilike 3% za žene.

Tokom perioda praćenja, muškarci su razvili kardiovaskularne bolesti ranije od žena. Do otprilike 50. godine života, 5% muškaraca je razvilo kardiovaskularne bolesti – skoro sedam godina ranije od žena, koje su dostigle isti nivo oko 57. godine života.

Konkretno za koronarnu bolest srca, razlika u riziku između muškaraca i žena bila je još izraženija. „U našoj studiji, oko 2% muškaraca je razvilo koronarnu bolest srca do 48. godine života, a kod žena ta incidencija nije dostignuta sve do bliže 58. godine, tako da smo vidjeli tu razliku od 10 godina“, rekao je Freedman.

Studija je otkrila da se ova razlika ne može objasniti tradicionalnim faktorima rizika poput krvnog pritiska, holesterola ili pušenja. Međutim, dr. Iris Jaffe, izvršna direktorica Istraživačkog instituta za molekularnu kardiologiju u Medicinskom centru Tufts, objasnila je da postoje i drugi „društveni determinanti koje je teško uzeti u obzir“. Ona nije bila uključena u novo istraživanje.

„Žene rade drugačije poslove od muškaraca. Žene su pod drugačijim stresom. Takve stvari nisu uzete u obzir“, rekla je.

Jaffe je također rekao da bi trebalo provesti više istraživanja kako bi se razumjele ove biološke razlike. „Proučavam biologiju koja stoji iza svega ovoga i mislim da svakako postoji neka biološka razlika između muškaraca i žena koja objašnjava dio ovoga, a tek počinjemo zagrebati površinu da bismo je razumjeli.“

Nasuprot tome, istraživači nisu pronašli značajnu razliku između spolova u riziku od moždanog udara; muškarci i žene su dostigli sličnu incidencu moždanog udara u gotovo istoj dobi. Zatajenje srca također je pokazalo malu razliku u ranoj fazi, ali muškarci su imali nešto veću stopu incidencije do 65. godine.

Uprkos rezultatima ovog rada, Jaffe je naglasila da žene i dalje trebaju pratiti zdravlje svog srca.

„Brine me da će ovakva studija navesti žene da pomisle da se ne moraju brinuti o zdravlju svog srca. U konačnici, bolesti srca su vodeći uzrok smrti i kod žena“, rekla je. „Svi bi trebali posvetiti više pažnje u mladoj odrasloj dobi svom zdravlju i prevenciji bolesti srca.“

Ovo je posebno važno jer se rizik od srčanih bolesti kod žena može povećati nakon menopauze, objasnila je Khan.

„Hipoteza je da estrogen može imati zaštitni učinak, tako da žene mogu razviti rizik od srčanih bolesti kasnije, oko 10 godina, ali onda nakon menopauze, taj rizik se povećava“, rekao je Khan. „Nakon menopauze, a posebno tokom tog perioda perimenopauze za žene, taj rizik se može ubrzati.“

Prosječna starost ulaska u menopauzu u SAD-u je 52 godine, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje.

Primjena prevencije u praksi

Studija stiže u trenutku kada se kardiovaskularne smjernice polako pomjeraju prema ranijoj procjeni rizika. Ažurirane jednačine rizika Američkog udruženja za srce sada omogućavaju kliničarima da procjene kardiovaskularni rizik počevši od 30. godine, umjesto od 40. godine, što, prema Freedmanu, podržavaju i njihovi nalazi.

Rezultati također postavljaju pitanja o pristupu zdravstvenoj zaštiti i njenom korištenju. Mlade odrasle žene imaju tendenciju da imaju mnogo više preventivnih pregleda od muškaraca, uglavnom zbog reproduktivne zdravstvene zaštite, što može olakšati ranije otkrivanje rizika i savjetovanje, napisali su autori studije.

„Mladi muškarci mnogo rjeđe posjećuju ljekara radi rutinske njege u srednjim tridesetim i četrdesetim godinama, tako da je povećanje preventivnih posjeta, posebno za mlade muškarce, jedan od načina na koji bismo potencijalno mogli promovirati zdravlje srca i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti“, rekao je Freedman.

Jaffe je preporučila da mladi odrasli posjete ljekara barem jednom godišnje i provjere krvni pritisak i holesterol. Trebate dodatne smjernice? Predložila je da mladi odrasli slijede ” Životne smjernice 8″ Američkog udruženja za srce, koje predstavljaju radnje koje ljudi mogu poduzeti kako bi održali zdravo kardiovaskularno zdravlje.

„Većina njih se odnosi na upravljanje tradicionalnim faktorima rizika, poput izbjegavanja duhana, kontrole težine, kontrole krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola, ali to uključuje i bolju ishranu, veću aktivnost i zdrav san“, rekao je Jaffe. „To su stvari koje svako može učiniti kako bi smanjio rizik od srčanih bolesti.“

Khan je dodala da bi svi trebali pratiti svoj holesterol, krvni pritisak i nivo šećera u krvi. „Znajte gdje su vaši faktori rizika, znate gdje je vaš rizik, a zatim možete djelovati u skladu s tim“, rekla je, prenosi N1.

Facebook komentari