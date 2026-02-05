“Turska sprječava eskalaciju između Amerike i Irana”

Obraćajući se novinarima u avionu koji se vraćao iz Egipta , Erdogan je , kako javlja Al Jazeera, pohvalio diplomatske napore obje strane i ocijenio da bi sastanci čelnika, nakon razgovora na nižoj razini, mogli biti korisni u smirivanju krize.

Uoči mogućih američko-iranskih razgovora koji se očekuju u petak, Erdogan je naglasio da Turska ne želi novi rat u regiji te je naglasio da je važno da se dvije strane sastanu za pregovaračkim stolom.

Govoreći o Gazi , Erdogan je, prema Daily Sabahu, naglasio aktivnu ulogu Turske u uspostavljanju mira i stabilnosti u palestinskoj enklavi te pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da poštuje primirje.

Govoreći o Siriji , Erdogan je rekao da Ankara podržava ujedinjenu i snažnu sirijsku državu koja “uključuje sve Sirijce – Arape, Kurde, Turkmene i Alavite”.

Ocijenio je da je sporazum između sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga (SDF) na sjeveroistoku zemlje pridonio smanjenju pritiska na mirovni proces između turske države i Kurdistanske radničke stranke (PKK).

Erdogan je dodao da će poštivanje sporazuma doprinijeti jačanju mira i stabilnosti u Siriji , naglasivši da Turska očekuje raspuštanje i razoružanje SDF-a i PKK-a.

Turski predsjednik je također rekao da bi Turska i Saudijska Arabija mogle u bilo kojem trenutku započeti zajednička ulaganja u razvoj borbenog zrakoplova KAAN, prema Reutersu.

„Dobili smo mnogo pohvala za KAAN, a postoji i mogućnost zajedničkog ulaganja sa Saudijskom Arabijom u tom području“, rekao je Erdogan .

