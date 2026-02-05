Na Ilidži oduzet Golf zbog neplaćenih kazni od gotovo 68.000 KM

Policijski službenici Policijske uprave Ilidža u srijedu su privremeno oduzeli automobil zbog neplaćenih saobraćajnih kazni u iznosu od 67.620 KM.

U 14:00 sati u ulici Dr. Mustafe Pintola zaustavljeno je i kontrolisano vozilo „VW Golf“ kojim je upravljao S.S., rođen 1991. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži.

Provjerama je utvrđeno da je 35-godišnjak višestruki povratnik u saobraćajnim prekršajima, da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje, te da u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni od 67.620,80 KM.

Vozilo je privremeno oduzeto, a Općinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Ovaj slučaj još jednom podsjeća na strogu kontrolu saobraćaja i sankcije za neplaćene kazne, naročito kod povratnika u prekršajima, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

