Budite na oprezu! Ovo su 4 najteža dana u februaru, pašće u vodu sve oko čega ste se trudili

Februar donosi nekoliko dana koji će biti posebno naporni na emotivnom, mentalnom i praktičnom nivou. Promjene raspoloženja, sumnje u odluke i osjećaj zastoja biće izraženiji nego inače, a astrološki aspekti upozoravaju da je u ovim datumima važno igrati na sigurno i ne donositi ishitrene poteze.

5. februar – Teški aspekti Mjeseca i Saturna

Ovaj dan nosi osjećaj pritiska, umora i emotivne hladnoće. Mnogi će imati utisak da daju više nego što dobijaju zauzvrat. Moguće su tenzije u porodici, ali i strahovi vezani za posao i finansije. Najbolje je povući se korak unazad i ne donositi velike odluke.

11. februar – Pun Mjesec donosi kulminaciju problema

Pun Mjesec u februaru osvjetljava sve ono što je potiskivano. Emocije izlaze na površinu, a odnosi ulaze u fazu istine, bez uljepšavanja. Ovo je dan kada pucaju iluzije, ali i kada postaje jasno šta mora da se mijenja, htjeli mi to ili ne.

17. februar – Merkur u napetom aspektu

Komunikacija je otežana, lako dolazi do nesporazuma, pogrešno protumačenih poruka i konflikata iz sitnica. Ovaj dan može doneti loše vijesti ili razočaranja, posebno na poslovnom planu. Preporuka je da se ništa ne uzima lično i da se sve provjerava dvaput.

24. februar – Emotivni pad i osećaj gubitka kontrole

Kraj mjeseca donosi umor, preosjetljivost i sumnju u sopstvene izbore. Mnogi će imati utisak da stoje u mestu ili da su pogrešili put. Iako je energija teška, ovaj dan zapravo služi kao priprema za novi početak, ali tek nakon što se suočimo sa istinom.

Ovi datumi zahtjevaju strpljenje, oprez i više brige o sebi. Umjesto borbe protiv okolnosti, februar poručuje da je ponekad najmudrije stati, oslušnuti sebe i sačekati povoljniji trenutak, piše naj žena.

