Zašto se gume električnih automobila troše brže?

Gume električnih automobila mogu u prosjeku da se troše i do 20 posto brže nego na uporedivim vozilima sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Među glavnim uzrocima su veća masa električnih vozila, snažno ubrzanje i regenerativno kočenje.

Prema navodima kompanije Euromaster, zasnovanim na Michelinovim studijama i tehničkim izvještajima, električni automobili predstavljaju specifičan izazov za pneumatike.

Ipak, to ne znači da će se gume na svakom električnom vozilu nužno trošiti brže.

Kako težina baterije utiče na trošenje guma?

Baterije povećavaju masu električnih automobila, pa gume često moraju da podnose veća opterećenja prilikom ubrzavanja, kočenja i promjene pravca. Zbog toga je važno izabrati pneumatike odgovarajućeg indeksa nosivosti, piše Revija HAK.

Drugi faktor je elektromotor, koji može da isporuči veliki obrtni moment gotovo trenutno. Snažno ubrzanje povećava sile između guma i podloge, naročito na pogonskim točkovima.

Agresivna vožnja i česta nagla ubrzanja zato mogu dodatno da ubrzaju habanje, prenosi Index.

Da li regenerativno kočenje ubrzava habanje guma?

Treći faktor je regenerativno kočenje. Ovaj sistem usporava vozilo i dio energije vraća u bateriju, smanjujući upotrebu klasičnih kočnica.

Međutim, automobil se i dalje zaustavlja zahvaljujući sili trenja između pneumatika i puta, pa način usporavanja i uslovi vožnje mogu uticati na njihovo trošenje.

Kako produžiti vijek trajanja guma na električnom automobilu?

Pravilno održavanje može da pomogne da gume traju duže. Prenizak ili previsok pritisak može da izazove neravnomjerno habanje, a neodgovarajući pritisak povećava i otpor kotrljanja, što može negativno da utiče na energetsku efikasnost i domet električnog automobila,pišu Vijesti

Zato treba redovno provjeravati pritisak prema preporukama proizvođača vozila, kontrolisati stanje pneumatika i izbjegavati nepotrebna nagla ubrzanja.

Tvrdnju o 20 posto bržem trošenju treba posmatrati kao prosječnu procjenu, a ne kao pravilo koje važi za svaki električni automobil i svaki stil vožnje.

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