Premijer Nizozemske i njegov partner objavili da očekuju dijete

Premijer Nizozemske Rob Jeten i njegov partner, argentinski hokejaš na travi Nikolas Kenan, u proljeće 2027. godine postat će roditelji. Kako je u ponedjeljak saopćila Jetenova stranka D66, dijete očekuju uz pomoć surogat-majke i donatorice jajne ćelije, koje su obje iz Nizozemske.

Par je sretnu vijest objavio na Instagramu, uz fotografiju na kojoj drže snimak ultrazvuka.

– Neko jako poseban je na putu. Vidimo se 2027. godine, mali – napisali su, zahvalivši donatorici, surogat-majci Lisi i svojim porodicama. Dodali su da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njihove podrške.

Bez komercijalnog surogatstva

Iz stranke D66 pojasnili su da u ovom slučaju nije riječ o komercijalnom surogatstvu. Surogat-majka i njen partner prijatelji su Jetena i Kenana i već imaju djecu, dok je donatorica jajne ćelije njihova bliska poznanica.

Nijedna od žena nije plaćena za svoje učešće, što u Nizozemskoj nije ni dozvoljeno. Cijeli postupak, uključujući vantjelesnu oplodnju, obavljen je u Nizozemskoj i u skladu s tamošnjim zakonima.

– Neizmjerno smo zahvalni što sada, zahvaljujući dvjema divnim ženama, imamo priliku ostvariti svoj san. Surogat-majka i beba su dobro, što je trenutno najvažnije. Molimo sve da poštuju privatnost uključenih – poručio je Jeten.

“Poseban način da pomognem”

Surogat-majka Lisa kazala je da je odrasla u toplom okruženju ispunjenom ljubavlju te da danas ima svoju divnu porodicu,piše Avaz

– Uz bezuvjetnu podršku najbližih, surogatstvo mi se čini kao poseban način da pomognem da se ostvari san naših dragih prijatelja – navela je.

Iz D66 su objasnili da su odlučili objaviti vijest u ovom trenutku jer je trudnoća već odmakla i sve više ljudi zna za nju. Željeli su, kako su naveli, spriječiti da informacija nekontrolisano procuri u javnost.

Uskladit će roditeljstvo i obaveze

Jeten će u vrijeme rođenja djeteta uzeti nekoliko dana odsustva, nakon čega će se vratiti premijerskim dužnostima.

Kenan se, prema saopćenju, dogovorio sa svojim klubom i reprezentacijom Argentine kako bi mogao uskladiti profesionalnu hokejašku karijeru i očinstvo.

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