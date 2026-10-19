Izraelski ministar obrane: “Sravnili smo sela u Libanu, primjenjujemo model Gaze”

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je široko područje na jugu Libana, koje se proteže od granice preko sigurnosne zone do Plave linije, uništeno tokom izraelske vojne ofanzive. Prema njegovim riječima, na tom području “više nema stanovnika”.

Tokom posjete vojnicima na terenu, Kac je pohvalio rezultate operacije i govorio o razmjerama razaranja.

– Sva su naselja sravnjena sa zemljom, oko 23.000 kuća potpuno je uništeno i srušeno. Pritom uopće ne govorim o onome što se nalazi pod zemljom, o tunelima. Sve je uništeno – rekao je Kac.

“Model Gaze”

Izraelski ministar odbrane naveo je da njegova zemlja primjenjuje “model Gaze”, tvrdeći da su tamo ciljevi ostvareni nakon uništenja između 70 i 80 posto teritorije.

Specijalna komisija Ujedinjenih nacija i brojne međunarodne humanitarne organizacije okarakterizirale su izraelski rat u Gazi kao genocid.

Kac je dodao da Izrael namjerava isti “model razaranja” primijeniti i na jugu Libana.

Napadi uprkos sporazumu

Vojne operacije nastavljene su uprkos sporazumu potpisanom u junu, kojim je predviđen prekid vatre i postepeno povlačenje izraelskih snaga s juga Libana.

Izraelska vojska nastavak napada pravda sigurnosnim razlozima i tvrdnjom da Hezbollah, šiitski politički i vojni pokret, odbija prihvatiti sporazum.

Prijetnje Iranu

Govoreći o sukobu koji Sjedinjene Američke Države i Izrael vode protiv Irana, Kac je izjavio da je na tu zemlju bačeno 35.000 bombi.

Poručio je da je Izrael “potpuno spreman” da svom “ogromnom silom” napadne Islamsku Republiku Iran,piše Avaz

Najavio je da će mete “ovoga puta” obuhvatiti i energetska postrojenja, koja smatra ključnim za vraćanje Irana “40 godina unatrag”.

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