Prati ih luda sreća: 3 datuma rođenja kojima avgust 2026. otvara sva vrata

Prati ih luda sreća u avgustu 2026. Tri datuma rođenja dobijaju novac, putovanje i mir. Provjerite da li je i vaš među njima.

Dok većina planira letovanje i odmor, za pojedine znakove i datume rođenja stiže period izobilja i velikih preokreta. Prati ih luda sreća, jer planetarni raspored u avgustu 2026. godine stvara retku kosmičku kombinaciju koja otvara vrata o kojima su mnogi do sada samo sanjali.

Novac, karijerni skok i neočekivane prilike dolaze na najbrži mogući način.

Provjerite da li se vaš datum nalazi među tri najsrećnija.

Rođeni od 1. do 10. avgusta (Lav)

Prva dekada Lava ulazi u avgust sa Suncem tačno iznad glave i to se osjeti već prvih dana mjeseca. Ovo je period kada se otvara pitanje pozicije na poslu, povišice ili konkretne ponude koja stoji na stolu duže nego što bi trebalo. Nemojte je odbiti iz navike da se prvo dvoumite.

Novac stiže kroz posao, ne kroz sreću na lotu. Rođeni u prvih deset dana avgusta često rade više nego što naplaćuju, a ovog ljeta se ta računica konačno ispravlja.

U drugoj polovini meseca očekujte razgovor u kome ćete morati da izgovorite cifru naglas. Izgovorite je bez umanjivanja.

Rođeni od 12. do 21. decembra (Strijelac)

Strijelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali ova dekada u avgustu dobija nešto konkretnije od hrabrosti, dobija priliku. Putovanje koje se pominjalo mesecima odjednom postaje izvodljivo, a često dolazi u paketu sa poslovnim kontaktom iz inostranstva. Ako vas neko pozove u sredu ili četvrtak, javite se.

Ljubav ide istim putem. Rođeni sredinom decembra u ovom periodu upoznaju nekoga kroz posao ili put, a ne kroz aplikacije i dogovorene susrete.

Novac stiže iznenada, kroz isplatu koju ste otpisali ili kroz dug koji vam neko vraća bez podsećanja. Nemojte ga odmah potrošiti na prvu stvar koja vam padne na pamet.

Rođeni od 2. do 11. maja (Bik)

Bik iz prve dekade dobija ono što retko dobija, mir oko novca i krova nad glavom. Stambeno pitanje koje se vuče godinama, papir koji stoji nerešen, nasledstvo o kome se ćuti u porodici, sve to u avgustu 2026. dobija pomak. Kod ove dekade prati ih luda sreća najviše kroz stabilnost, a ne kroz uzbuđenje.

Poslovni skok dolazi tiho. Neko ko vas godinama posmatra sa strane u prvoj polovini meseca predloži vaše ime tamo gde treba.

Nema potrebe da se nameštate ni da se dokazujete više nego što već radite, dovoljno je da ne odbijete kad vam ponude. Bikovi najčešće greše tako što kažu da moraju da razmisle.

Kako da iskoristite ovaj period i ne ispustite šansu

Nemojte da vas letnji ritam uspava i navede da sve važne poteze odlažete za septembar. Prati ih luda sreća, ali pravi rezultat stiže tek kada prepoznate trenutak i napravite prvi korak.

Avgust 2026. vam daje čist prostor za odluke koje mesecima gurate pod tepih – od stavljanja potpisa na važne ugovore i riješavanja stambenog pitanja, do onog jednog razgovora koji uporno izbjegavate.

Dobre prilike se ne pojavljuju svaki dan, a najčešće stignu baš onda kada ste na odmoru i kada vam se ništa ne radi, piše krstarica.

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