Ispunjena jeziva najava Trampa: SAD pokrenule masovne napade širom Irana

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su njene snage započele udare na Iran, čime je ispunjena najava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump)Tramp je jučer najavio da će SAD veoma snažno odgovoriti Iranu, kazavši “naš je red”, i to nakon što je dron pogodio tanker za ukapljeni prirodni gas (LNG) u američkom vlasništvu u Egiptu.

Odgovor na pokušaje napada

U zvaničnom saopćenju CENTCOM je naveo da su ovi napadi snažan odgovor na pokušaje napada na američke vojne baze na Bliskom istoku koji su se dogodili dan ranije.

Prema izvještajima iranskih medija, američki udari su obuhvatili širok spektar ciljeva širom zemlje. U provinciji Bušehr (Bushehr) u kojoj se nalazi jedina iranska nuklearna elektrana odjeknule su snažne eksplozije. Na ostrvu Kešm Qeshm pogođen je stambeni objekat. Spasioci su intervenisali, a dvije osobe koje su bile zarobljene pod ruševinama izvučene su i prebačene u lokalnu bolnicu.

Dijelovi grada bez struje

U gradu Ahvazu pogođeno je najmanje sedam lokacija, što je dovelo do nestanka struje u pojedinim dijelovima grada. Napadi su zabilježeni i u gradu Abadanu, dok su se detonacije čule i u gradovima Šadegan (Shadegan) i Arvandkenar.Dvije snažne eksplozije potresle su ostrvo Kiš (Kish) nakon raketnog udara, ali vlasti navode da aerodrom i trajektne linije i dalje normalno funkcionišu. U jugozapadnoj provinciji Fars napadnuto je predgrađe grada Kazerun,piše Avaz

Dvije eksplozije su zabilježene u lučkom gradu Bandar Abas (Abbas) u provinciji Hormozgan, a čule su se i na ostrvima Abu Musa. Visoki zvaničnik provincije potvrdio je da grad Sirik nije bio pod napadom. U toku su operacije raščišćavanja ruševina na pogođenim lokacijama, a očekuje se više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti i potencijalnim novim žrtvama, prenijela je Al Jazeera.

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