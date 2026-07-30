Idete na koncerte Dine Merlina na Koševu? Ovo je sve što trebate znati

Povodom tri historijska koncerta Dine Merlina, koji će biti održani 31. jula te 1. i 2. augusta na stadionu Koševo “Asim Ferhatović – Hase”, organizator objavljuje važne informacije i upute za sve posjetioce koje se odnose na organizaciju ulaska, sigurnosne procedure i kretanje unutar sigurnosnih zona.

S ciljem sigurnijeg i bržeg protoka i ulaska posjetilaca, po prvi put u ovom dijelu Evrope će biti primijenjen dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih AI sigurnosnih skenera. Nova tehnologija omogućava bržu obradu velikog broja posjetilaca, prepoznavanje nedozvoljenih predmeta i značajno efikasniji protok ljudi, uz podizanje sigurnosnih standarda na najviši nivo.

Sigurnosni perimetar (zona) stadiona otvara se u 16:30 sati, a ulaz u stadion od 18:00

Ulazak u sigurnosni perimetar (zonu) stadiona počinje u 16:30 sati, dok će ulazi u stadion biti otvoreni od 18:00 sati, te organizator apeluje na sve posjetioce da planiraju svoj dolazak na vrijeme.

Sigurnosnoj zoni posjetioci mogu pristupiti iz pet pravaca obilježenih na priloženoj mapi. Na svim prilazima sigurnosnom perimetru bit će postavljeni AI sigurnosni kontrolni punktovi, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljat će se neposredno na ulazu u stadion.

Organizator poziva posjetioce da po dolasku u sigurnosni perimetar stadiona prate signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici, kao i broj numerisanog sjedišta, zavisno o vrsti ulaznice. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri info punkta (iz pravca ulice Patriotske lige, Alipašine ulice i naselja Kromolj), koji će pružati pomoć svim posjetiocima.

Mapa koja se dostavlja uz ovo saopćenje prikazuje raspored svih ulaza u stadion, kao i pristupne pravce, te se posjetiocima preporučuje da prije dolaska provjere lokaciju ulaza naznačenog na svojoj ulaznici.

Poseban režim saobraćaja

Radi uspostavljanja sigurnosnog perimetra stadiona i posebnog režima saobraćaja, pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen, a posjetiocima se preporučuje korištenje alternativnih načina dolaska, s obzirom na to da parking u neposrednoj blizini stadiona neće biti dostupan.

Na dane održavanja koncerata (petak, 31.7, subota, 01.8 i nedjelja, 02.8), za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplate (Betanija), Patriotske lige (prsten oko stadiona Koševo), kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra u periodu od 14:00 do 24:00 sata.

Organizator preporučuje korištenje javnog gradskog prevoza, taksi prijevoza ili dolazak pješice, uz planiranje ranijeg dolaska kako bi se izbjegle gužve,pišu Vijesti

Korištenje letjelica i dronova

Korištenje dronova u zoni održavanja koncerta nije dozvoljeno, osim letjelica organizatora i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Kompletan sigurnosni perimetar stadiona bit će pod stalnim nadzorom MUP-a Kantona Sarajevo.

Informacije o važećim ulaznicama

Validne su isključivo ulaznice kupljene putem ovlaštenih platformi Adria Ticket i Entrio, kao i ulaznice kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima Magaza, biletarnica Bosanskog kulturnog centra i biletarnica Skenderija, kao i svih ovlaštenih prodajnih mjesta Entrio, pri čemu svaka ulaznica sadrži jedinstveni QR kod i može biti iskorištena samo jednom.

Pravila za dolazak djece

Zone za stajanje PARTER i FAN PIT namijenjene su posjetiocima starijim od sedam godina. Djeci mlađoj od sedam godina nije dozvoljen ulazak u ove zone.

Djeca starija od sedam godina mogu boraviti u zonama PARTER i FAN PIT isključivo uz važeću ulaznicu i u pratnji odrasle osobe.

Djeca do sedam godina ostvaruju besplatan ulaz na tribine ukoliko ne zauzimaju posebno sjedište, odnosno ukoliko sjede u krilu roditelja ili druge odrasle osobe koja posjeduje važeću ulaznicu.

Posebna zona za osobe s invaliditetom (OSI Zona)

Za osobe koje koriste invalidska kolica osigurana je posebna platforma, uz besplatan ulaz za jednu osobu i jednog pratioca, u skladu s ranije objavljenom procedurom, a tiču se posjetilaca koji su se prethodno prijavili putem ovlaštenih ticketing servisa (Entrio.ba i Adriaticket.ba), te preuzeli svoje ulaznice.

Apel organizatora

Organizator apeluje na sve posjetioce da na koncert dođu na vrijeme, poštuju upute redarske službe, prate postavljenu signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici. Posjetioci sa ulaznicama za tribine su dužni zauzimati isključivo sjedišta naznačena na ulaznicama.

Koncerti Dine Merlina su zakazani za 31. juli, 1. i 2. august, a za prva dva ulaznice su rasprodane za manje od 24 sata. Nakon toga je, zbog kontinuirane potražnje publike za dodatnim sjedećim mjestima, u prodaju pušteno po 400 ulaznica na tribinama s bočnim pogledom na binu za koncerte u petak, 31. juli i subotu, 1. august. Ulaznice su dostupne online putem Entrio.ba, na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu – Magaza (Veliki ćurčiluk 20), biletarnica BKC Sarajevo (Branilaca Sarajeva 24) i biletarnica Skenderija Sarajevo (Terezije bb), kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.

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