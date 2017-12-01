Velika akcija u Mostaru: Uhapšen muškarac, zaplijenjeni kokain i 150 grama heroina

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Odjela za posebne namjene, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, 28 jula 2026. godine uhapsili su muškarca.

Riječ je o N.M. (1995.) iz Mostara, koji je policijskim službenicima dobrovoljno predao jednu veću PVC vrećicu s vidljivim sadržajem NN bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, kao i jedan mobilni telefon,piše Avaz

Na temelju naprijed navedenih okolnosti, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja, policijski službenici su, postupajući po usmenoj naredbi Općinskog suda u Mostaru, izvršili pretres kuće koju navedena osoba koristi na području grada Mostara.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto: četiri PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, jedna PVC vrećica s vidljivim sadržajem NN smeđe praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, jedanaest pripremljenih paketića s vidljivim sadržajem NN smeđe praškaste tvari koja asocira na opojnu drogu heroin, jedna digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima bijele i smeđe praškaste tvari, jedan veći omot izrađen od PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN smeđe tvari u grumenu, jedan omot izrađen od PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, jedan mobilni telefon, jedan veći omot PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN smeđe tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, jedan veći komad PVC vrećice u kojem se nalazi još jedan omot od bijele vrećice s vidljivim sadržajem NN smeđe tvari u grumenu, ukupne težine oko 150 grama, koja asocira na opojnu drogu heroin, jedan manji omot PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN bijele tvari te još jedna digitalna vaga za precizno mjerenje.

Osoba N.M. lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije radi daljnje kriminalističke obrade.

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