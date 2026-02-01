Teheran se sprema na novi nuklearni dogovor sa SAD, uranij bi mogao biti prebačen u Rusiju

Dvojica iranskih zvaničnika rekla su za New York Times da Teheran razmatra mogućnost velikog nuklearnog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ističući da daje prednost regionalnom nuklearnom konzorciju predloženom prošle godine te da bi obogaćeni uranij mogao biti prebačen u Rusiju.Gašenje programa

New York Times je u ponedjeljak, pozivajući se na dva iranska zvaničnika, objavio da bi Teheran u okviru mogućeg sporazuma sa Sjedinjenim Državama mogao biti spreman suspendirati ili ugasiti svoj nuklearni program.

Ako se potvrdi, takav potez predstavljao bi dramatičan zaokret, s obzirom na dosadašnje javno protivljenje Irana potpunoj obustavi obogaćivanja uranija u bilo kakvom dogovoru s Vašingtonom.

Prema riječima zvaničnika, cilj ovakvog kompromisa bio bi smanjenje tenzija u trenutku prijetnji američkim vojnim napadom.

Međutim, dodali su da Iran i dalje preferira alternativni prijedlog koji su Sjedinjene Države iznijele tokom propalih pregovora prošle godine, prije 12-dnevnog rata i udara na nuklearna postrojenja. Taj prijedlog predviđao je osnivanje regionalnog konzorcija za proizvodnju električne energije iz nuklearnih izvora, pri čemu bi se obogaćivanje uranija odvijalo izvan Irana.

Zvaničnici su za Times rekli da je Ali Larijani, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, tokom sastanka prošle sedmice u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prenio ličnu poruku vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija (Ali Khamenei).

Prema toj poruci, Iran bi bio spreman prebaciti svoj obogaćeni uranij u Rusiju, slično aranžmanima iz originalnog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, upitan o toj mogućnosti, rekao je da je to pitanje već dugo na dnevnom redu.

Razumni uslovi

Ovaj izvještaj dolazi uoči očekivanih razgovora u petak između američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi). Njih dvojica su vodili i prošlogodišnje pregovore. Uprkos pojačanim tenzijama, iranski zvaničnici navode da su njih dvojica ostali u kontaktu putem tekstualnih poruka, uz posredovanje diplomata iz Turske, Katara, Omana i Iraka,piše Avaz

Razgovori bi se trebali održati u Istanbulu i, prema navodima Timesa, bit će vođeni direktno između američke i iranske delegacije, za razliku od većine sastanaka prošle godine. Očekuje se i prisustvo Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), kao i visokih zvaničnika iz Turske, Katara i Egipta.

Odvojeno, Ali Šamkani (Shamkhani), viši savjetnik ajatolaha Hameneija, rekao je u ponedjeljak u intervjuu za libansku televiziju Al-Mayadeen da je Iran primio prijedloge i da postoji mogućnost izbjegavanja katastrofe ukoliko oni budu lišeni prijetnji i budu sadržavali razumne uslove. Naveo je da su razgovori još u ranoj fazi te da je ograničavanje pregovora isključivo na nuklearno pitanje osnovni uslov, dodajući da je čak i druga strana priznala da je nuklearni dosije centralna tema.

Šamkani je također ponovio upozorenje Irana da bi američki napad izazvao odmazdu protiv Izraela, ističući da Vašington i Tel Aviv treba posmatrati kao jedinstven front. Rekao je da bi svaki američki udar, bez obzira na razmjere, doveo do odgovora i mogao eskalirati u mnogo širu krizu.

