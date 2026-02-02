Trump dolazi na Balkan?

Govoreći u Atini na predstavljanju novog dokumentarnog filma o prvoj dami SAD-a , Melaniji Trump , Guilfoyle je rekla da se raduje dolasku američkog predsjednika i njegove supruge u Grčku, prenosi danas Euractive.

“Znam da će predsjednik doći i zaista se radujem njihovoj posjeti, kao i Melaninoj. Bila bi to velika čast za zemlju”, rekao je Guilfoyle .

Američki ambasador u Grčkoj nije precizirao kada bi se posjeta mogla održati, niti da li će Trump posjetiti i druge zemlje od strateškog značaja za SAD, poput Izraela, Kipra ili Turske.

Prema Euraktivi, čak i sama najava posjete ima političku težinu za jugoistočnu Evropu , regiju opterećenu tenzijama zbog pomorskih sporova, posebno između Grčke i Turske, kao i nesuglasicama oko energetskih resursa.

Od Trumpovog ponovnog izbora , američke kompanije su povećale ulaganja u istraživanje plina i nafte u istočnom Mediteranu.

Guilfoyle je ranije opisao Grčku kao “ključnog igrača u energetskoj budućnosti Evrope”.

Za razliku od većine američkih partnera u Evropskoj uniji, Atina dijeli Trumpov stav da bi Evropa trebala povećati uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) iz SAD-a.

Analitičari procjenjuju da povećano američko interesovanje za energetski potencijal regije jugoistočne Evrope može promijeniti postojeće odnose i izvršiti pritisak na dugogodišnje rivale da pronađu političko rješenje.

