Hitno se oglasila NASA!

NASA je danas saopštila da odlaže misiju slanja četiri astronauta na put oko Meseca, nakon što su se tokom provere rakete pojavili problemi, piše Espreso.

Menadžeri misije izvodili su detaljnu probu lansiranja, poznatu kao “wet dress rehearsal” (simulacija lansiranja sa punjenjem gorivom), u Svemirskom centru Kendi na Floridi, kada su inženjeri otkrili curenje vodonika u bazi rakete Space Launch System, prenosi NBC njuz.

NASA je bila primorana da prekine test malo poslije ponoći po istočnoameričkom vremenu, sa preostalih oko pet minuta i 15 sekundi do simuliranog odbrojavanja za lansiranje. Nešto poslije 2.00 časa ujutro po istočnoameričkom vremenu, NASA je objavila da će odustati od lansiranja misije Artemis II oko Meseca, da bi timovi mogli da pregledaju podatke i izvedu novu wet dress rehearsal probu.

Sada planiraju da lansiranje bude najranije u martu. Agencija je navela da postoje dostupni prozori za lansiranje od 6. do 9. marta, kao i 11. marta, a po potrebi i dodatni datumi u aprilu.

Prethodna, bespilotna misija Artemis I oko Meseca 2022. godine bila je odložena šest mjeseci zbog curenja vodonika koje je otkriveno tokom prve wet dress rehearsal probe. S obzirom na to da će po prvi put ljudi leteti na Space Launch System raketi i u Orion kapsuli, ulog za misiju Artemis II je veliki, piše Espreso.

