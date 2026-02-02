Ovi horoskopski znaci imaju najviše neuspjelih veza: Njih sreća u ljubavi neće, pa neće

Ako vaša veza ne traje duže od nekoliko meseci i stalno se pitate zašto se prekida, čak i kada na početku sve djeluje u redu, možda odgovor treba tražiti među zvijezdama. Iako uspjeh veze zavisi od ljudi koji su u njoj i njihove volje da održe odnos, ponekad i astrologija može imati uticaj.

Prema sajtu Pinkvilla, ovi horoskopski znaci imaju najviše neuspjelih veza i najmanje sreće u ljubavi.

Rak

Rakovima je izuzetno teško da održe vezu. Koliko god truda uložili, Rakovi često završavaju u neuspjelim vezama. Nije riječ o tome da ne žele da veza funkcioniše, već da sve što rade djeluje nepotpuno i nedovoljno.

Djevica

Djevicama takođe nije lako u ljubavi. Razlog je što često traže savršenstvo kada su u pitanju odnosi. Jedna greška može ih navesti da izgube interesovanje za partnera. Pored toga, često miješaju privlačnost i ljubav, što ih vodi u neuspješne veze.

Bik

Bikovi takođe doživljavaju brojne prekide. Iako daju sve od sebe u vezi, njihov partner često očekuje mnogo više. Bez obzira na trud, druga osoba ih rijetko smatra dovoljno dobrim i radije prekida vezu.

Škorpija

Škorpije obično donose odluke o ljubavi i vezi brzo, bez mnogo razmišljanja. Zbog toga, nakon nekoliko mjeseci veze mogu osjetiti da nešto nije u redu. Počinju da traže mane u partneru i možda vjeruju da zaslužuju bolje. Zbog stalne težnje ka savršenstvu, mnoge Škorpije imaju mnogo propalih veza, piše Večernji.

