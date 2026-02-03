TRUMP KUJE PAKLENI PLAN ZA IZBORE U AMERICI: Više ništa neće biti isto, pogledajte šta je sad ovaj čovjek smislio!

Trumpova izjava dolazi manje od nedjelju dana nakon što je FBI izvršio raciju u izbornoj kancelariji u Atlanti.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da bi republikanci trebalo da nacionalizuju izbore, iako je to u suprotnosti sa ustavom, koji predviđa da su za sprovođenje izbora zadužene administracije saveznih država.

Trampova izjava dolazi manje od nedelju dana nakon što je FBI izvršio raciju u izbornoj kancelariji u Atlanti i zaplenio glasačke listiće i kompletnu dokumentaciju Džordžije sa predsjedničkih izbora 2020. godine, prenosi Politiko.

– Republikanci bi trebalo da kažu: želimo da preuzmemo vlast. Trebalo bi da preuzmemo glasanje na najmanje 15 mjesta. Republikanci bi trebalo da nacionalizuju glasanje – rekao je Tramp u potkastu bivšeg zamjenika direktora FBI Dena Bongina.

Istakao je da će posle racije FBI u okrugu Fulton, u Džordžiji, građani Amerike “vidjeti neke zanimljive stvari koje će izaći na videlo“. Tramp je posljednjih mjeseci intenzivirao napore da potkopa rezultate izbora 2020. godine, obećavajući u januaru da će „ljudi uskoro biti krivično gonjeni za ono što su tada uradili“.

Ministarstvo pravde je tada tužilo dvadesetak država, zahtjevajući pristup njihovim biračkim spiskovima. Trampova najnovija prijetnja da će nacionalizovati izbore podsjeća na obećanje koje je dao prošlog ljeta da će potpisati izvršnu naredbu koja će garantovti “poštene izbore” za Kongres ove godine.

– Države su samo agenti savezne vlade u brojanju i tabelarnom prikazivanju glasova i moraju da urade ono što im kaže federalna vlada, koju predstavlja predsednik Sjedinjenih Država, za dobro naše zemlje – rekao je ljetos Tramp

On, ipak, još nije potpisao takvu izvršnu naredbu, a BIJela kuća i dalje nije razjasnila kako bi to moglo da se uradi, a da bude u skladu sa ustavom. Izvršnu naredbu koju je Tramp potpisao prošlog marta, čiji je cilj bio da se u nacionalni obrazac za registraciju birača obavezno unese dokaz o državljanstvu i da se izmeni procedura glasanja poštom, uglavnom su blokirale savezne sudije, pa je njena sudbina i dalje neizvjesna, piše espreso.

