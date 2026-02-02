Svjetlosni dani veljače/februara koji bude nadu i donose prilike

Uran kreće direktno i budi ono što je dugo tinjalo ispod površine, Saturn prelazi u Ovna s kojim započinje potpuno novo poglavlje odgovornosti i osobne inicijative, a njegovo spajanje s Neptunom na samom početku znaka donosi sudar snova i stvarnosti. Tu je i pomrčina Sunca u Vodenjaku koja nas poziva na kolektivne promjene i put prema slobodi.

No, u cijelom tom planetarnom vrtlogu izdvajaju se dva datuma koja svijetle poput orijentira – trenuci unutarnjeg buđenja, dobrih vijesti i podsjetnika da se i usred turbulentnih promjena uvijek otvara prostor za rast, optimizam i vjeru.

16. veljače/februara – Merkur/Jupiter

Merkur u Ribama i Jupiter u Raku stvaraju skladan i podržavajući aspekt koji otvara prostor inspiraciji, intuiciji i dubokom unutarnjem razumijevanju. Ovo je energija koja nas potiče da vjerujemo unutarnjem glasu i porukama koje dolaze kroz intuiciju, ali i da prepoznamo prilike koje prilaze kroz suptilne znakove, razgovore ili iznenadne uvide.

Misli postaju mekše i mudrije. Riječi mogu nositi iscjeljujuću snagu, a odluke se lakše donose kada slušamo ono što osjećamo, kada idemo prema istini.

Možemo proširiti svoje vidike, sagledati širu sliku i dopustiti si sanjati nešto veće. Kreativnost se pojačava, empatija raste, a intuicija postaje pouzdan kompas. Prilike koje se pojave oko ovog datuma često dolaze tiho — kroz ideju, razgovor, inspiraciju ili osjećaj da je vrijeme za mali, ali važan korak naprijed.

Ako postoji nešto što želite pokrenuti, ispričati, napisati, osmisliti ili podijeliti s drugima, energija ovog aspekta daje vjetar u leđa. Ponekad upravo ono što dolazi iz srca ima najveći potencijal rasta.

22./23. veljače/februara Venera/Jupiter

Venera, na 15° Riba, nalazi se u skladnom trigonu s Jupiterom na 15° Raka. Susret Venere i Jupitera donosi radost, obilje i osjećaj životne podrške, no poseban dodatak ovoj lijepoj konstelaciji je što se oba planeta nalaze u znakovima svoje egzaltacije – mjestima gdje njihove kvalitete dolaze do punog izražaja, nježno, ali izuzetno moćno.

Venera u Ribama otvara srce, produbljuje empatiju, umjetničku inspiraciju i sposobnost bezuvjetnog davanja, dok Jupiter u Raku širi osjećaj sigurnosti, topline, zaštite i emocionalnog ispunjenja. Zajedno stvaraju energiju koja podsjeća na one trenutke kada se stvari slažu gotovo same od sebe, kada se vrata otvaraju uz minimalan napor, a život djeluje blagonaklono i podržavajuće.

Dodatnu čar ovom tranzitu daje činjenica da je Jupiter usklađen sa Siriusom, najsjajnijom zvijezdom na noćnom nebu, koja se u astrološkoj simbolici povezuje s uspjehom, zaštitom, slavom i posebnim blagoslovima sudbine.

Ova povezanost naglašava potencijal za pojavu prilika koje nose osjećaj smisla, potvrde i unutarnjeg ispunjenja.

Ovaj tranzit donosi obilje, ne samo u materijalnom smislu, već i kroz ljubav, kreativnost, inspiraciju, važne susrete i osjećaj da smo na pravom mjestu u pravo vrijeme.

—–

Usred intenzivnih astroloških promjena veljače/februara, ovi aspekti djeluju poput nježnog podsjetnika da se život ne odvija samo kroz izazove, već i kroz trenutke lakoće, protoka i tihe, ali snažne podrške svemira.

Navedeni datumi su važni jer su tada aspekti egzaktni, no možemo ih osjetiti u danima koji prethode.

Julijana Oremović

