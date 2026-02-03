Pripreme za novi rat: Izrael iz svemira nadzire Bliski istok

Izrael u tišini razvija nove svemirske kapacitete osmišljene da zemlji daju prednost u narednom ratu s Iranom, rekao je Avi Berger, šef Svemirskog ureda pri Direkciji za odbrambena istraživanja i razvoj (MAFAT) Ministarstva odbrane, za Defense & Tech list.

Berger je rekao da su pouke iz nedavnih sukoba navele Izrael da ubrza inovacije u orbiti.

„Odmah smo znali da moramo graditi i stvarati nova iznenađenja za sljedeći rat“, rekao je. „Ono što je bilo raspoređeno u junu neće biti dovoljno sljedeći put. IDF sada ima nove sposobnosti i ne smijemo zaboraviti da će i neprijatelj sljedeći put biti drugačiji.“

Izraelske svemirske sposobnosti igraju ključnu ulogu u strateškim vojnim kapacitetima države. One predstavljaju pravo „oko na nebu“, koje 24 sata dnevno, izdaleka, nadzire izraelske neprijatelje. Izrael je u svemir ušao prije 45 godina kako bi zadržao sposobnost ranog upozorenja duž granice s Egiptom. Od tada se pridružio prestižnom svemirskom klubu i jedna je od samo 13 zemalja s vlastitim lansirnim kapacitetima,pišu Vijesti

Satelitska tehnologija, kao i lanser – koji prema nekim izvještajima lansira balističku raketu Jericho i može u orbitu postaviti teret do 380 kilograma – nešto je što Izrael ne želi da padne u neprijateljske ruke. Elektro-optički izviđački satelit s naprednim sposobnostima također je vrhunsko inženjersko dostignuće i bio bi pravi obavještajni dragulj kada bi ga se dočepale zemlje poput Irana. To bi, naravno, bila katastrofa za Izrael.

„Jedna konstelacija može pokriti sve – od Gaze do Irana. Nije važno koji front se zapali – imate obavještajne podatke“, kaže Berger.

Ove konstelacije generiraju gigabajte snimaka širom Bliskog istoka, omogućavajući izvlačenje podataka u realnom vremenu i brzo preusmjeravanje satelita.

