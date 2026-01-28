“Prsti su na obaraču” FOTO

„Naše hrabre Oružane snage spremne su – s prstima na okidaču – odmah i snažno odgovoriti na svaku agresiju protiv naše voljene zemlje, zraka i mora“, napisao je Araghchi na engleskom jeziku na X. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da su komentari odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa .

Spomenuo je “vrijedne naučene lekcije” iz 12-dnevnog rata s Izraelom u lipnju, tvrdeći da su ta iskustva ojačala sposobnost Irana da “još snažnije, brže i dublje” odgovori na sve buduće prijetnje.

Our brave Armed Forces are prepared—with their fingers on the trigger—to immediately and powerfully respond to ANY aggression against our beloved land, air, and sea. The valuable lessons learned from the 12-Day War have enabled us to respond even more strongly, rapidly, and… pic.twitter.com/kEuj0dmBaK — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 28, 2026

Trump je u srijedu ponovio svoje prijetnje Iranu , upozoravajući na moguću vojnu akciju ako Teheran nastavi svoj nuklearni program.

Unatoč napetoj retorici, Araghchi je ponovio spremnost Irana za postizanje pravednog i poštenog nuklearnog sporazuma. “Iran je oduvijek pozdravljao obostrano koristan, pravedan i pošten nuklearni sporazum – na ravnopravnoj osnovi i bez prisile, prijetnji i zastrašivanja – koji osigurava pravo Irana na mirnodopsku nuklearnu tehnologiju i jamči da neće imati nuklearno oružje”, rekao je.

Aragchi je rekao da nuklearno oružje “nema mjesta u našim sigurnosnim kalkulacijama i nikada nismo nastojali da ga steknemo”.

Trumpovi komentari pojačali su zabrinutost regije zbog daljnje eskalacije.

Ranije u srijedu, Araghchi je održao odvojene telefonske razgovore sa svojim turskim i saudijskim kolegama, usredotočujući se na napore za sprječavanje daljnje eskalacije napetosti u regiji , prema izjavama iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

Kazem Garibabadi, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, objavio je na X-u: “Trenutno nema pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali se razmjenjuju neizravne poruke. Ako tvrde da žele pregovore, moraju prestati s prijetnjama. Rezultati pregovora nisu unaprijed određeni.”

