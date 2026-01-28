Svijet

“Prsti su na obaraču” FOTO

Objavljeno prije 37 minuta

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da su oružane snage zemlje u potpunosti spremne odgovoriti “odmah i snažno” na bilo kakvu agresiju na iranski teritorij, zračni prostor ili vode.

„Naše hrabre Oružane snage spremne su – s prstima na okidaču – odmah i snažno odgovoriti na svaku agresiju protiv naše voljene zemlje, zraka i mora“, napisao je Araghchi na engleskom jeziku na X. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da su komentari odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa .

Spomenuo je “vrijedne naučene lekcije” iz 12-dnevnog rata s Izraelom u lipnju, tvrdeći da su ta iskustva ojačala sposobnost Irana da “još snažnije, brže i dublje” odgovori na sve buduće prijetnje.

Trump je u srijedu ponovio svoje prijetnje Iranu , upozoravajući na moguću vojnu akciju ako Teheran nastavi svoj nuklearni program.

Unatoč napetoj retorici, Araghchi je ponovio spremnost Irana za postizanje pravednog i poštenog nuklearnog sporazuma. “Iran je oduvijek pozdravljao obostrano koristan, pravedan i pošten nuklearni sporazum – na ravnopravnoj osnovi i bez prisile, prijetnji i zastrašivanja – koji osigurava pravo Irana na mirnodopsku nuklearnu tehnologiju i jamči da neće imati nuklearno oružje”, rekao je.

Aragchi je rekao da nuklearno oružje “nema mjesta u našim sigurnosnim kalkulacijama i nikada nismo nastojali da ga steknemo”.

Trumpovi komentari pojačali su zabrinutost regije zbog daljnje eskalacije.

Ranije u srijedu, Araghchi je održao odvojene telefonske razgovore sa svojim turskim i saudijskim kolegama, usredotočujući se na napore za sprječavanje daljnje eskalacije napetosti u regiji , prema izjavama iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

Kazem Garibabadi, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, objavio je na X-u: “Trenutno nema pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali se razmjenjuju neizravne poruke. Ako tvrde da žele pregovore, moraju prestati s prijetnjama. Rezultati pregovora nisu unaprijed određeni.”


