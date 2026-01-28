Plin u ovoj godini skuplji za 3,99 posto: Odluka će se primjenjivati i za januar

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2026. godine, koja iznosi 827,42 KM/1.000 Sm³, odnosno 0,82742 KM/Sm³ (t=15 °C, p=1,01325 bar, važeći uslovi za BiH), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075,60 kJ/Sm³). U cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je navedeno u obrazloženju, u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede i Odlukom o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH, Federalnom ministarstvu trgovine dostavljen je zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za davanje saglasnosti na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim privrednim društvima u Federaciji BiH. U svom zahtjevu Energoinvest d.d. Sarajevo navodi kako bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) trebala povisiti za 3,99 posto, odnosno sa dosadašnjih 795,67 KM/1.000 Sm³ (0,79567 KM/Sm³) na 827,42 KM/1.000 Sm³ (0,82742 KM/Sm³).

U obrazloženju zahtjeva Energoinvest d.d. Sarajevo navodi da su za obračun cijene prirodnog gasa za tarifne kupce za I kvartal 2026. godine specificirani svi relevantni pokazatelji prosječnih mjesečnih cijena nafte i naftnih derivata prema referentnoj formuli „Cargoes FOB Med Basis Italy“. Također, isporučilac gasa Gazprom Export LLC je 12.1.2026. godine dostavio obračun ukupnog koeficijenta cijene, koji je uvećan za 3,99 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Navodi se i da je, na osnovu Odluke Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, u decembru 2025. godine zaključen Aneks ugovora sa transporterom prirodnog gasa „Gas Promet Pale“, kojim su definisane nove tarife za pristup transportnom sistemu. Primjena navedenih tarifa dovodi do povećanja troškova transporta prirodnog gasa za dodatnih 0,8 posto u odnosu na važeće troškove transporta. S ciljem smanjenja pritiska na privredu i krajnje potrošače prirodnog gasa, Energoinvest d.d. Sarajevo u svom zahtjevu navodi da će navedeni porast transportnih troškova preuzeti na teret vlastitog poslovanja.

U obrazloženju se navodi i da je uz zahtjev Energoinvesta dostavljeno i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao resornog ministarstva, kao i Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce).

Također, u tabelarnom prikazu kretanja veleprodajnih cijena prirodnog gasa, između ostalog, naveden je i podatak da je početkom 2024. godine veleprodajna cijena prirodnog gasa iznosila 869,15 KM/1.000 Sm³, te da je do kraja 2025. godine četiri puta umanjivana.

