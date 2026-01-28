Amerikanka preselila u BiH, otkrila čega se boji,kao i o kulturnim šokovima koji su je, blago rečeno, izbacili iz takta

Šta treba znati:

Eli zamijenila Čikago Bosnom i Hercegovinom zbog ljubavi.

Balkanski standardi čistoće šokirali su mladu Amerikanku potpuno.

Naš stil vožnje opisala je kao izuzetno opasan.

Navika zurenja u ljude izaziva joj veliku nelagodu.

Upravo to doživjela je Amerikanka Elizabeth Mineman Eli, koja je zbog ljubavi napustila rodni Čikago i preselila se u Bosnu i Hercegovinu.

Na svom TikTok profilu Eli redovno dijeli iskustva iz svakodnevnog života na Balkanu, a u nedavnom videu govorila je o kulturnim šokovima koji su je, blago rečeno, izbacili iz takta.

“Čisto” u Americi i na Balkanu nije isto

Na samom početku, Eli se osvrnula na higijenu i standarde čistoće, primijetivši ogromnu razliku između dva kontinenta.

„Prije svega, standard čistoće i higijene ovdje na Balkanu vrlo je drugačiji nego u Americi. U SAD-u bih rekla da ‘čisto’ više znači uredno, dok je ovdje standard puno viši. To je više kao dubinsko čišćenje. Podovi se moraju prati, zidovi čistiti, zavjese prati. Imam osjećaj da se to u Americi radi možda jednom godišnje, i to u najboljem slučaju“, iskrena je Eli.

Dodala je i da je miris ključni faktor svake balkanske kuće: „I sve mora stalno da miriše. Svaki automobil ima barem tri osvježivača vazduha. Odjeća mora imati puno omekšivača, a koristi se i mnogo parfema. Očito je da se ljudi ovdje ne boje hemikalija i mirisa u sredstvima za čišćenje kao što je to slučaj u Americi.“

Izlazak iz kuće kao modna pista

Eli ističe da joj je poseban izazov predstavljala društvena norma oko fizičkog izgleda, što je počelo i da je opterećuje.

„Imam utisak da ovdje stalno moram izgledati sređeno. Ako izlazim iz kuće, kosa mora biti pristojna, malo šminke, lijepa kombinacija. U Americi doslovno izađem iz kuće sa punđom i u trenerci. To je tamo potpuno u redu, jer vlada neka sportsko-rekreativna atmosfera“, navela je ona.

Zurenje i agresivna vožnja

Amerikanku je iznenadila i balkanska otvorenost u pogledu kontakta očima, koja nerijetko prelazi u neprijatno zurenje.

„Mislim da je zurenje ovdje puno prihvatljivije nego u mojoj kulturi na Srednjem zapadu. Tamo ljudi uglavnom izbjegavaju kontakt očima; ako primijetiš da te neko gleda, odmah skreneš pogled. Ovdje to nije tako.“

Kada je riječ o saobraćaju, Eli ne krije strah. Kaže da je prilično plaši učestalo preticanje i nedostatak strpljenja vozača. „Djeluje mi opasno i jako se uznemirim kada sam u automobilu koji to radi. Jednostavno nisam navikla na to. Čini mi se da ljudi ovdje voze agresivnije nego što je potrebno. Mislim da nema agresivnijih vozača od Balkanaca.“

„Potresi me svaki put prestraše“

Na kraju, Eli se dotakla i prirodnih nepogoda. Dok su tornada uobičajena u njenom rodnom kraju, podrhtavanje tla joj je potpuna nepoznanica.

„Potresi su ovdje prilično česti. Ja sam iz Čikaga, zemlje kukuruznih polja, betona i nebodera. Kod nas ima tornada, ali nema potresa. Zato me svaki put prestraše kada se dogode. Mislim da sam ovdje već osjetila tri ili četiri potresa srednje jačine, a to su bukvalno svi potresi koje sam doživjela u životu. Baš ludo“, zaključila je ona.

Njeni videi izazvali su lavinu komentara u kojima su se mnogi složili s njom, posebno kada su u pitanju rigorozni standardi čišćenja i “divlja” kultura na cestama. „Pravilo broj jedan za balkanske vozače je da nema pravila“ i „Kad se rodiš na Balkanu, prvo naučiš čistiti pa tek onda sve ostalo“, samo su neki od duhovitih odgovora pratilaca, prenosi Dnevno

