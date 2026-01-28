Tramp nikad žešće zaprijetio Iranu: Vrijeme ističe, ovo je presudni trenutak

ran i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo su na ivici ozbiljnog sukoba, a ovog puta u središtu pažnje nalazi se iranski nuklearni program. Tramp je u srijedu na svojoj društvenoj mreži TruthSocial poručio da se nada kako će Iran „što prije sjesti za pregovarački sto“ i postići, kako je naveo, fer i pravedan sporazum – bez nuklearnog oružja.

– Nadam se da će Iran brzo doći za pregovarački sto i dogovoriti pošten sporazum, bez nuklearnog oružja, koji bi bio dobar za sve strane – napisao je Tramp.

Civilni karakter

U suprotnom, zaprijetio je vojnom intervencijom, čak i snažnijom od udara na iranska nuklearna postrojenja iz juna 2025. godine, te povukao paralelu s američkom akcijom u Venecueli.

Šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami (Mohammad) odbacio je Trampove zahtjeve. Kako prenosi iranska novinska agencija ISNA, Eslami je poručio da Iran, poput Sjedinjenih Američkih Država, ima pravo koristiti naprednu nuklearnu tehnologiju.

– Zbog toga odbacujemo američke zahtjeve za bilo kakva ograničenja našeg nuklearnog programa – izjavio je Eslami.

Iran godinama tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo civilnog karaktera, dok SAD i evropske zemlje optužuju Teheran da nastoji razviti nuklearno oružje.

Tramp, s druge strane, zahtijeva da Iran u potpunosti odustane od domaćeg obogaćivanja uranija, kao i da svoje zalihe visoko obogaćenog uranija preda drugim državama. Američki predsjednik je dodatno zaoštrio retoriku objavom da je „još jedna“ američka vojna flota krenula prema Iranu.

– To je veća flota, predvođena velikim nosačem aviona Abraham Lincoln, nego ona koja je poslana prema Venecueli. Kao i tada, spremna je, voljna i sposobna da brzo ispuni svoju misiju, ako bude potrebno – poručio je Tramp.

Nije precizirao da li se radi o nosaču aviona USS Abraham Lincoln i pratećim ratnim brodovima koji su već stigli na Bliski istok ili o dodatnim američkim snagama.

Presudni trenutak

– Vrijeme ističe, ovo je presudni trenutak. Kao što sam već rekao Iranu – sklopite dogovor. Sljedeći napad bit će daleko gori – zaprijetio je Tramp, podsjećajući na prošlogodišnje napade Izraela i SAD na iranska nuklearna postrojenja.

Kao odgovor na Trampove izjave, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) poručio je da diplomatija praćena vojnim prijetnjama „nije ni efikasna ni korisna“. Prema navodima državne agencije IRNA, Aragči je naglasio da bi SAD morale odustati od prijetnji i, kako je rekao, nelogičnih zahtjeva ako žele započeti ozbiljne pregovore,piše Avaz

Neprihvatljivo je i ne može se nazvati diplomatijom ako jedna strana pokušava ostvariti svoje ciljeve silom, rekao je Aragči.

Situacija se mijenja

Prije ove nove eskalacije, Tramp je za američki portal Axios izjavio da je Iran zainteresiran za diplomatsko rješenje tenzija sa SAD, ocijenivši da se situacija „mijenja“ nakon slanja velike američke flote u region. U međuvremenu, američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) najavilo je višednevne zračne vojne vježbe na Bliskom istoku.

