“Oslobođeni su, Hvala Donalde”

Mornari su zarobljeni 7. siječnja kada se američko vojno osoblje ukrcalo na tanker u međunarodnim vodama sjevernog Atlantika, podsjeća rusko Ministarstvo prometa , javlja Tass.

„Kao odgovor na naš apel, američki predsjednik Donald Trump odlučio je pustiti na slobodu dvoje ruskih državljana iz posade tankera ‘Mariner’, koje je američka strana pritvorila tijekom operacije u sjevernom Atlantiku. Pozdravljamo ovu odluku i izražavamo zahvalnost američkom vodstvu . Sada hitno radimo na svim praktičnim pitanjima vezanim uz brzi povratak naših sunarodnjaka u domovinu.“

Ministarstvo je naglasilo da, prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. godine, sloboda plovidbe vrijedi na otvorenom moru i nijedna država nema pravo upotrijebiti silu protiv plovila “propisno registriranih u jurisdikciji druge države”.

The U.S. has released two Russians from the tanker Marinera Two Russian sailors have been freed from the Marinera, a tanker previously seized by U.S. forces. Earlier, Trump had promised to secure the release of Russian citizens. In December, U.S. forces captured seven “shadow… pic.twitter.com/SPWUe8vY0P — Visegrád 24 (@visegrad24) January 28, 2026

Američka administracija prethodno je izjavila da je “Mariner” dio takozvane “flote u sjeni ” povezane s Rusijom i Venezuelom, da je ilegalno prevozio naftu kršeći američke sankcije, što je moglo dovesti do uhićenja posade u SAD-u.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da su članovi ruske posade , koji su bili privedeni tijekom racije na brodu, pušteni na slobodu.

⚡️ «Ils rentrent chez eux» : les États-Unis ont libéré deux Russes du pétrolier «Marinera» Deux membres d'équipage du pétrolier Marinera capturé le 7 janvier sont en route pour retourner en Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a… pic.twitter.com/VEX2E9L4AE — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) January 28, 2026

Također, u petak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je otkazao ono što je opisao kao “ranije očekivani drugi val napada” na Venezuelu , nakon što je pušten veliki broj “političkih zatvorenika u Venezueli”.

