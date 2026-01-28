Svijet

“Oslobođeni su, Hvala Donalde”

Objavljeno prije 29 minuta

Dvojica ruskih mornara s tankera “Mariner” puštena su i na putu su za Rusiju, izjavila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Mornari su zarobljeni 7. siječnja kada se američko vojno osoblje ukrcalo na tanker u međunarodnim vodama sjevernog Atlantika, podsjeća rusko Ministarstvo prometa , javlja Tass.

„Kao odgovor na naš apel, američki predsjednik Donald Trump odlučio je pustiti na slobodu dvoje ruskih državljana iz posade tankera ‘Mariner’, koje je američka strana pritvorila tijekom operacije u sjevernom Atlantiku. Pozdravljamo ovu odluku i izražavamo zahvalnost američkom vodstvu . Sada hitno radimo na svim praktičnim pitanjima vezanim uz brzi povratak naših sunarodnjaka u domovinu.“

Ministarstvo je naglasilo da, prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982. godine, sloboda plovidbe vrijedi na otvorenom moru i nijedna država nema pravo upotrijebiti silu protiv plovila “propisno registriranih u jurisdikciji druge države”.

Američka administracija prethodno je izjavila da je “Mariner” dio takozvane “flote u sjeni ” povezane s Rusijom i Venezuelom, da je ilegalno prevozio naftu kršeći američke sankcije, što je moglo dovesti do uhićenja posade u SAD-u.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da su članovi ruske posade , koji su bili privedeni tijekom racije na brodu, pušteni na slobodu.

Također, u petak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je otkazao ono što je opisao kao “ranije očekivani drugi val napada” na Venezuelu , nakon što je pušten veliki broj “političkih zatvorenika u Venezueli”.


