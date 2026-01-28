Svijet

Armada prešla u “ghost mode”

Objavljeno prije 59 minuta

Američki nosač zrakoplova “USS Abraham Lincoln”, koji je s udarnom skupinom ratnih brodova i podmornicom prebačen iz Tihog u Indijski ocean, prešao je u takozvani “način rada duha”, što znači da je spreman za napad.

“USS Abraham Lincoln” ušao je u područje odgovornosti Središnjeg zapovjedništva američke vojske zaduženog za Bliski istok (CENTCOM), što je samo po sebi značilo da će se uskoro dogoditi napad na Iran.

Također, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu prema Iranu.

Corriere de la sera navodi da “ghost mode”, tj. modalitet “Ghost” u terminologiji vojne tehnologije znači isključivanje svih elektroničkih uređaja koji bi mogli otkriti lokaciju i čini armadu predvođenu nosačem zrakoplova “nevidljivom” .

Talijanske novine objašnjavaju da se modalitet “Duh” obično aktivira kada se priprema napad, što bi moglo uslijediti nakon Trumpovih višestrukih prijetnji iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju i vlastima u Teheranu zbog krvavog gušenja protuvladinih prosvjeda , iz čega su se ovog tjedna pojavile nove snimke.

S druge strane, ovo bi također moglo biti Trumpovo pokazivanje sile protiv Irana i zastrašivanjem prisiliti Teheran da sam napravi unutarnje promjene, izvijestio je Kurir.

U svakom slučaju, kako je dalje navedeno, sve vezano uz događaje oko Trumpove armade na Bliskom istoku ukazuje na to da je iransko pitanje još uvijek daleko od rješenja , a to izaziva veliku pozornost financijskih tržišta.

Primjetno je da investitori na globalnoj razini gotovo da nisu obraćali pozornost na prosvjede u Minneapolisu, gdje su agenti američke imigracijske i carinske službe (ICE) prošli vikend ubili protuvladinog prosvjednika Alexa Prettyja, već su se usredotočili na novu krizu između SAD-a i Irana.


