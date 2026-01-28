Armada prešla u “ghost mode”

“USS Abraham Lincoln” ušao je u područje odgovornosti Središnjeg zapovjedništva američke vojske zaduženog za Bliski istok (CENTCOM), što je samo po sebi značilo da će se uskoro dogoditi napad na Iran.

"Lincoln" Goes Dark and Enters "Ghost Mode," Britain Pushes Typhoons East… Have the Final 72 Hours Begun? — Talal Nahle The new report (16:00 GMT – 19:30 Tehran time) carries ominous implications when correlated with your data regarding the aircraft carrier USS Abraham… pic.twitter.com/ARqKLtNL59 — IntelSky (@Intel_Sky) January 20, 2026

Također, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu prema Iranu.

Corriere de la sera navodi da “ghost mode”, tj. modalitet “Ghost” u terminologiji vojne tehnologije znači isključivanje svih elektroničkih uređaja koji bi mogli otkriti lokaciju i čini armadu predvođenu nosačem zrakoplova “nevidljivom” .

Talijanske novine objašnjavaju da se modalitet “Duh” obično aktivira kada se priprema napad, što bi moglo uslijediti nakon Trumpovih višestrukih prijetnji iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju i vlastima u Teheranu zbog krvavog gušenja protuvladinih prosvjeda , iz čega su se ovog tjedna pojavile nove snimke.

🛑 The USS 🇺🇸 Abraham Lincoln (CVN-72) is making good speed & is likely to be within striking distance of Iran on the 23rd-25th of January

The Strike group (CSG) has now changed posture & gone into dark mode known as status EMCON Alpha (ghost mode). https://t.co/UP6OC70cgb — The Consultant (@TheConsultant18) January 21, 2026

S druge strane, ovo bi također moglo biti Trumpovo pokazivanje sile protiv Irana i zastrašivanjem prisiliti Teheran da sam napravi unutarnje promjene, izvijestio je Kurir.

U svakom slučaju, kako je dalje navedeno, sve vezano uz događaje oko Trumpove armade na Bliskom istoku ukazuje na to da je iransko pitanje još uvijek daleko od rješenja , a to izaziva veliku pozornost financijskih tržišta.

Primjetno je da investitori na globalnoj razini gotovo da nisu obraćali pozornost na prosvjede u Minneapolisu, gdje su agenti američke imigracijske i carinske službe (ICE) prošli vikend ubili protuvladinog prosvjednika Alexa Prettyja, već su se usredotočili na novu krizu između SAD-a i Irana.

Today, the U.S. confirmed the 4-ship Abraham Lincoln Carrier Strike Group chopped into U.S. 5th Fleet-CENTCOM AOR. The “most advanced air wing in the fleet” joins forward-deployed squadrons of USAF F-15E Strike Eagles, F-16 Fighting Falcons, & A-10 Warthogs. Details & sources: pic.twitter.com/HHs8sjcLLu — WioTalk (@uknlp1) January 28, 2026

