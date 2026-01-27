POLETIO američki vojni avion poznat i kao “RATNA SOBA”

Avion, često opisivan kao “ratna soba” ili “leteći ured”, koristi se za prijevoz osoblja visokog prioriteta , uključujući članove kabineta, zapovjednike boraca i visoke vojne vođe.

Također pruža sigurne, globalne komunikacijske mogućnosti za VIP prijevoz i posebne misije.

Stranice za praćenje leta pokazuju da Clipper napušta Camp Springs, dom Zajedničke baze Andrews, u 6:12 ujutro po istočnom vremenu.

Avion letio preko Srednjeg zapada, prolazeći kroz Missouri i Kansas.

Nije navedeno kamo je zrakoplov letio, navodi Daily Mail i ističe da, doduše, vojni letovi ove vrste često imaju ograničenu ili neotkrivenu rutu radi operativne sigurnosti.

Britanski list navodi da se, međutim, ovo “putovanje” može povezati s velikim prosvjedima koji se održavaju u nekoliko američkih gradova zbog saveznih mjera za provođenje imigracijskih zakona.

Podsjeća se da su se demonstracije intenzivirale nakon nedavnih smrtonosnih pucnjava, u kojima su agenti ICE-a ubili američke građane, tj. civile.

