“Dragi Rutte, Tramp nije moj ‘tatica'”

Belgijski dužnosnik i bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel komentirao je izjavu glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da se Europa ne može braniti bez pomoći Sjedinjenih Država.

Michela je zasmetala Rutteova izjava u kojoj je rekao da Europa “može nastaviti sanjati”, ali da bez SAD-a nije u stanju obraniti kontinent od prijetnji.

„Dragi Mark Rutte , u krivu ste. Europa se može braniti. Donald Trump nije moj ‘tata’. Budućnost Europe zahtijeva viziju, hrabrost i vodstvo. Ne rezignaciju , pokornost i fatalizam “, rekao je Michel.

Rutte je također izjavio da bi Europa bez Sjedinjenih Država izgubila krajnjeg jamca slobode, a to je američki nuklearni kišobran.

„Ako stvarno želiš ići sam, sretno“, rekao je Rute .

Osim Michela, slične poruke Rutteu je poslao i francuski ministar za Europu Jean-Noel Barrot .

„Ne, dragi Mark Rutte . Europljani mogu i moraju preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost. Čak se i Sjedinjene Države slažu. To je europski stup NATO-a “, objavio je Barrot na X mreži.

