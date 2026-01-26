Astrolozi tvrde: Ova tri znaka ove godine “osvajaju” sedmicu na lotou

U takvim astrološkim tumačenjima, prvi znak koji se izdvaja je Bik. Za Bikove se navodi da bi mogli imati period pojačane sreće kroz finansije, posebno kroz neočekivane dobitke ili povoljne prilike koje dolaze “iznenada”. Naglašava se da im se sreća navodno otvara kada slijede intuiciju i ne odustaju od svojih planova.

Drugi znak koji se spominje su Lavovi. Prema ovim prognozama, Lavovi bi mogli imati više prilika da “pogode pravi trenutak”, a neki astrolozi tvrde da im upravo ove godine zvijezde idu na ruku kada su u pitanju rizici i hrabri potezi, uključujući i igre na sreću.

Treći znak koji se navodi je Strijelac. Za Strijelčeve se tradicionalno kaže da su znak koji često ima sreće, a prema ovim astrološkim najavama, ove godine bi mogli imati posebno povoljne periode u kojima im se otvaraju vrata za dobitke i neočekivane finansijske preokrete.

Ipak, ovakve prognoze treba posmatrati kao zabavni sadržaj, jer igre na sreću zavise od slučaja, a ne od horoskopa. Bez obzira na znak, najvažnije je igrati odgovorno i ne očekivati da astrološke prognoze mogu garantovati dobitak, prenosi Novi.

