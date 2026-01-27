Cvijanović: Političko Sarajevo želi da RS ostane bez institucija

“Namjera političkog Sarajeva je da RS ostane bez institucija, što se neće dogoditi”, pričala je danas Cvijanovićeva.

Dodala je da se “slična loša namjera mogla vidjeti i u pravosudnim procesima protiv predsjednika RS (bivšeg predsjednika Milorada Dodika, op.a.)”, te da je sada cilj osporavanje zakonitosti prethodne vlade,piše Vijesti

Cvijanovićeva je poručila da “RS mora ostati ujedinjena kako bi se odbranila od ovakvih napada”.

“Sve što se dešava nije slučajno. Riječ je o političkim spletkama i pokušajima da se nanese šteta RS”, istakla je u standardnom spinu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) protiv, kako svakodnevno godinama navode, “političkog Sarajeva”.

