Oluja izazvala kolaps na sjeveru zemlje: Glavni putevi kompletno zatvoreni, dok 242 škola danas ne radi

Objavljeno prije 1 sat

Zbog velike oluje Čandra koja je pogodila Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) danas je zatvoreno na stotine škola, a blokirani su i brojni putevi.

“Ukupno 242 škole su danas zatvorene u Sjevernoj Irskoj zbog teških vremenskih uslova”, saopšteno je na veb-sajtu vlade zemlje, prenosi Skaj njuz.

Žuti nivo upozorenja zbog vetra na snazi je u Severnoj Irskoj danas do 21 čas uveče.

Meteorološka služba kaže da će oluja doneti veoma jake vetrove i da leteći otpad može dovesti do povreda i opasnosti po život.

Udari vetra između 97 i 113 kilometara na sat pogodiće istočne i sjeverne dijelove Sjeverne Irske, a na nekoliko priobalnih lokacija biće zabilježen udar od 120 kilometara na sat.

Širom UK zatvoreno je više glavnih puteva zbog oluje.

Kako je navedeno, u pitanju su putevi u Devonu, Somersetu i Dorsetu, piše srbija danas.


