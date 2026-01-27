Oluja izazvala kolaps na sjeveru zemlje: Glavni putevi kompletno zatvoreni, dok 242 škola danas ne radi

“Ukupno 242 škole su danas zatvorene u Sjevernoj Irskoj zbog teških vremenskih uslova”, saopšteno je na veb-sajtu vlade zemlje, prenosi Skaj njuz.

Žuti nivo upozorenja zbog vetra na snazi je u Severnoj Irskoj danas do 21 čas uveče.

Meteorološka služba kaže da će oluja doneti veoma jake vetrove i da leteći otpad može dovesti do povreda i opasnosti po život.

Udari vetra između 97 i 113 kilometara na sat pogodiće istočne i sjeverne dijelove Sjeverne Irske, a na nekoliko priobalnih lokacija biće zabilježen udar od 120 kilometara na sat.

Širom UK zatvoreno je više glavnih puteva zbog oluje.

Kako je navedeno, u pitanju su putevi u Devonu, Somersetu i Dorsetu, piše srbija danas.

