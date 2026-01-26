Februar će biti odličan mjesec za ova 3 horoskopska znaka

Tokom februara nekoliko astroloških utjecaja, uključujući pun Mjesec u znaku Lava, pomrčinu Sunca i pomake u komunikacijskim planetarnim položajima, stvara jedinstvenu pozadinu energije koja može biti naročito povoljna za neke ljude. Upravo ta astralna dinamika može kod određenih znakova potaknuti osjećaj sreće, napretka ili proboja u onim područjima života gdje su ranije imali prepreke ili stagnaciju.

Bik

Za zemljani znak Bika februar može biti mjesec u kojem se stabilnost i dugoročni napori počinju isplaćivati. Bikovi su tradicionalno povezani s upornošću i praktičnim pristupom, a u februaru bi mogli osjetiti kako im univerzum „pomaže“ u pretvaranju truda u konkretne rezultate. Finansijske prilike, značajniji razgovori ili mogućnosti za napredak na poslu mogu postati vidljivije, posebno ako se usredotoče na svoje ciljeve i ostanu dosljedni u svojim namjerama.

Lav

Osobe rođene u znaku Lava mogu u februaru doživjeti porast samopouzdanja i društvenog utjecaja. Pun Mjesec na početku februara može „osvijetliti“ Lava i potaknuti ga da se istakne na polju izražavanja, kreativnosti ili ličnih odnosa. To može biti posebno povoljno za ljubav, ali i za prilike koje izrastaju iz vidljivosti i osobnog prestiža. Februar bi za Lava mogao biti vrijeme kada se osjećaj vlastite vrijednosti pojačava i kada okolina lakše prepoznaje njegovu snagu i harizmu.

Strijelac

Strijelac, znak koji je simbol optimizma, avanture i širenja horizonta, može osjetiti povoljan utjecaj kosmosa tokom februara kroz prilike koje potiču rast i osobnu ekspanziju. To može uključivati profesionalne mogućnosti, lični razvoj ili čak nove socijalne i obrazovne puteve. Energija koja prati ovaj znak u februaru može mu pomoći da prevlada stare ograničavajuće obrasce i ostvari ono čemu teži, prenosi Avaz.

