Najsretniji datumi u februaru za svaki znak: Pomračenje sunca donosi prekretnicu Vagama, a sredina mjeseca je najjača

Na navedene datume fokusirajte se na ono što želite da oživite ili manifestujete, bez obzira da li je riječ o ljubavi, karijeri, finansijama ili ličnom razvoju. Planetarne energije u tim danima otvaraju pristup lakoći i jasnoći, pa vaše ideje mogu imati veći odjek nego u drugim periodima.

Ovan: 20. februar

Ovaj dan donosi kombinaciju snage volje i inspiracije, što je idealno vreme za konkretizaciju planova i stare ideje koje želite da pretvorite u realnost.

Bik: 22. februar

Mjesec u ovom periodu pravi povoljne aspekte koji podstiču stabilnost i emotivnu jasnoću, pa je odličan trenutak za rešavanje finansijskih pitanja ili unapređenje ličnih odnosa kroz iskrenu komunikaciju.

Blizanci: 1. februar

Pun mesec u Lavu početkom meseca osvetljava vaše polje kreativnosti i vidljivosti, što vam olakšava da se istaknete i dobijete priznanje za ono što radite.

Rak: 10. februar

Uazak Venerе u Ribe pojačava empatiju, povezanost i emotivnu podršku, pa je to dan kada se intuitivno osećate usklađeno sa drugima, što može dovesti do važnih emocionalnih prodora.

Lav: 1. februar

Pun mesec u znaku koji naglašava srce i kreativnost donosi vam posebnu vidljivost i šarm, što se odražava kroz društvene uspehe i lepe trenutke u ljubavi ili stvaralaštvu.

Devica: 16. februar

Ov je dan kada Merkur pravi harmoničan aspekt s Jupiterom i pruža izvrsne prilike za širenje znanja, učenje, ali i napredak u komunikaciji i dogovorima, posebno u karijeri.

Vaga: 17. februar

Na dan pomračenja sunca u Vodoliji možete doživeti reset u važnim odnosima, dok će karmičke veze i dugoročne saradnje izaći na površinu, to može biti važna prekretnica.

Februar će astrološki biti veoma bogat i pozitivan mesec

Škorpija: 10. februar

Venera u Ribama donosi intenzivnu emotivnu energiju koja vam pomaže da unapredite veze i produbite intimnost, pa je povoljan trenutak i za kreativno izražavanje.

Strelac: 17. februar

Pomračenje sunca pomaže da se oslobodite starih obrazaca i postavite nove temelje za učenje, putovanja i širenje vidika, zbog čega je 17. februar dan kada progresivna energija radi u vašu korist.

Jarac: 16. februar

Merkur u trigonu s Jupiterom na ovaj dan pojačava sposobnost da vaši planovi i pregovori daju rezultate, zbog čega vam predstoji povoljan trenutak za finansije i strateške korake.

Vodolija: 17. februar

Pomračenje sunca u Vodoliji se direktno događa u vašem znaku i može označiti početak novog ciklusa, zbog čega je pažljivo postavljanje ciljeva i iskren pristup svojim ambicijama vodi ka većoj jasnoći i napretku.

Ribe: 10. februar

Venera u vašem znaku pojačava magnetizam, empatiju i privlačnost, pa je ovo idealan dan za ljubav, umetnost, ali i za postavljanje jasnih granica u odnosima koji vas vredi održavati.

