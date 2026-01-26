Svaštara

Najsretniji datumi u februaru za svaki znak: Pomračenje sunca donosi prekretnicu Vagama, a sredina mjeseca je najjača

Objavljeno prije 59 minuta

U skladu s tranzitima koji nam predstoje u februaru, pronašli smo najpovoljnije dane narednog mjeseca za pripadnike svih znakova Zodijaka, pa za njih čuvajte važne odluke, pozive, sastanke…

Na navedene datume fokusirajte se na ono što želite da oživite ili manifestujete, bez obzira da li je riječ o ljubavi, karijeri, finansijama ili ličnom razvoju. Planetarne energije u tim danima otvaraju pristup lakoći i jasnoći, pa vaše ideje mogu imati veći odjek nego u drugim periodima.

Ovan: 20. februar

Ovaj dan donosi kombinaciju snage volje i inspiracije, što je idealno vreme za konkretizaciju planova i stare ideje koje želite da pretvorite u realnost.

Bik: 22. februar

Mjesec u ovom periodu pravi povoljne aspekte koji podstiču stabilnost i emotivnu jasnoću, pa je odličan trenutak za rešavanje finansijskih pitanja ili unapređenje ličnih odnosa kroz iskrenu komunikaciju.

Blizanci: 1. februar

Pun mesec u Lavu početkom meseca osvetljava vaše polje kreativnosti i vidljivosti, što vam olakšava da se istaknete i dobijete priznanje za ono što radite.

Rak: 10. februar

Uazak Venerе u Ribe pojačava empatiju, povezanost i emotivnu podršku, pa je to dan kada se intuitivno osećate usklađeno sa drugima, što može dovesti do važnih emocionalnih prodora.

Lav: 1. februar

Pun mesec u znaku koji naglašava srce i kreativnost donosi vam posebnu vidljivost i šarm, što se odražava kroz društvene uspehe i lepe trenutke u ljubavi ili stvaralaštvu.

Devica: 16. februar

Ov je dan kada Merkur pravi harmoničan aspekt s Jupiterom i pruža izvrsne prilike za širenje znanja, učenje, ali i napredak u komunikaciji i dogovorima, posebno u karijeri.

Vaga: 17. februar

Na dan pomračenja sunca u Vodoliji možete doživeti reset u važnim odnosima, dok će karmičke veze i dugoročne saradnje izaći na površinu, to može biti važna prekretnica.

Februar će astrološki biti veoma bogat i pozitivan mesecfoto: Shutterstock / Veronika Zelenina
Škorpija: 10. februar

Venera u Ribama donosi intenzivnu emotivnu energiju koja vam pomaže da unapredite veze i produbite intimnost, pa je povoljan trenutak i za kreativno izražavanje.

Strelac: 17. februar

Pomračenje sunca pomaže da se oslobodite starih obrazaca i postavite nove temelje za učenje, putovanja i širenje vidika, zbog čega je 17. februar dan kada progresivna energija radi u vašu korist.

Jarac: 16. februar

Merkur u trigonu s Jupiterom na ovaj dan pojačava sposobnost da vaši planovi i pregovori daju rezultate, zbog čega vam predstoji povoljan trenutak za finansije i strateške korake.

Vodolija: 17. februar

Pomračenje sunca u Vodoliji se direktno događa u vašem znaku i može označiti početak novog ciklusa, zbog čega je pažljivo postavljanje ciljeva i iskren pristup svojim ambicijama vodi ka većoj jasnoći i napretku.

Ribe: 10. februar

Venera u vašem znaku pojačava magnetizam, empatiju i privlačnost, pa je ovo idealan dan za ljubav, umetnost, ali i za postavljanje jasnih granica u odnosima koji vas vredi održavati.


