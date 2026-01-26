Kuhalo za vodu može biti opasno ako zaboravite ovo

Ovaj jednostavan korak može značajno smanjiti rizik od pregrijavanja i požara, jer kuhalo spada među najčešće korištene uređaje u domaćinstvu.

Stručnjaci savjetuju i da se kabal pažljivo čuva kako ga djeca ili kućni ljubimci ne bi povukli te da se koristi kuhalo s automatskom zaštitom od pregrijavanja. Ako primijetite oštećenja ili pukotine na kuhalu, odmah prestanite s korištenjem.

Redovno provjeravajte utikače i utičnice na znakove oštećenja, pucketanja ili neobičnih mirisa, a ako u vašem domu dolazi do učestalog ispadanja osigurača, obratite se registriranom električaru.

Stručnjaci također podsjećaju na važnost alarmnih sistema u domu, poput detektora dima i topline, koji su ključni za pravovremeno upozorenje o požaru. Preporučuje se barem jedan detektor na svakom spratu i redovno testiranje njihove funkcionalnosti. prenosi Avaz.

