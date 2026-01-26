Zimska oluja okovala Njemačku, meteorolozi izdali hitno upozorenje! Putevi pretvoreni u klizališta, a haos tek slijedi

Meteorološka služba Njemačke upozorila je na ledenu kišu i zagađen vazduh u dijelovima Njemačke, gdje je zimska oluja izazvala razne probleme u saobraćaju, piše Telegraf.

Rizik od poledice posebno je visok na istoku zemlje, gde je takođe zabilježeno i zagađene vazduha.

Velika zimska oluja sa snegom i crnim ledom izazvala je opasne uslove na putevima i gužve u saobraćaju u mnogim delovima Baden-Virtemberga tokom noći i rano u ponedjeljak.

Na udaru se posebno našao region između Štutgarta i Ulma.

“Nesreća za nesrećom za nesrećom”, rekao je portparol policije u Ulmu.

Čitalac Bilda iz ovog regiona izmjerio je 31 centimetar visinu novog snežnog pokrivača na svojoj terasi.

Okrug Štendal je privremeno obustavio javni prevoz zbog obilnih snežnih padavina koje su tokom noći pogodile ovaj dio. Kako je saopštila pres služba okruga, mjera će u početku biti na snazi do 12:00 časova. Pogođen je i školski prevoz. Škole će samostalno odlučiti da li će se nastava održavati.

Snijeg i led su pretvorili puteve Frankonije u klizališta. Policija je prijavila nekoliko povrijeđenih, ali je većina nesreća rezultirala samo materijalnom štetom. U Srednjoj Frankoniji, devet ljudi je zadobilo lakše povrede u nesrećama izazvanim poledicom.

Obilne snežne padavine i ledena kiša značajno su uticali na saobraćaj u Saksoniji, gdje je došlo do brojnih nesreća.

Nakon obilnih snježnih padavina, posebno u Frankoniji, nastava u nekoliko škola u Bavarskoj je otkazana.

Zbog zaleđenih pruga i koloseka, tramvajski saobraćaj u Berlinu je trenutno obustavljen, izvještava BVG. Autobuski i metro saobraćaj mogu biti neredovni. Putnici bi trebalo da provjere da li ima poremećaja, savjetuje transportna kompanija na svojoj veb stranici.

