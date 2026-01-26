“Džaba diže tenzije”

Istaknuo je da sporazum koji su dvije zemlje nedavno potpisale uključuje smanjenje carina u nekoliko sektora.

Carney je rekao da prema kanadskim sporazumima o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Državama i Meksikom postoje obveze da se ne sklapaju sporazumi o slobodnoj trgovini s netržišnim gospodarstvima bez prethodne najave, izvještava AP.

„ Nemamo namjeru to učiniti s Kinom ili bilo kojim drugim netržišnim gospodarstvom . S Kinom smo samo ispravili neke probleme koji su se razvili u posljednjih nekoliko godina“, rekao je Carney.

Tramp: Sporazum s Kinom bio bi katastrofa

Ranije danas, američki predsjednik Donald Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth rekao da Kanada “sustavno čini samouništenje” te je ocijenio da bi potencijalni trgovinski sporazum zemlje s Kinom bio “katastrofa” .

„Sporazum s Kinom je za njih katastrofa. Ući će u povijest kao najgori sporazum bilo koje vrste. Sva njihova radna mjesta preselit će se u Sjedinjene Američke Države. Želim da Kanada preživi i napreduje“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.

U zasebnoj objavi rekao je da Kina “uspješno i potpuno” preuzima “nekada veliku zemlju Kanadu”.

Trump je jučer na toj platformi zaprijetio da će SAD nametnuti 100%-tnu carinu na sav kanadski uvoz ako Kanada sklopi trgovinski sporazum s Kinom.

“Kanada ne teži sporazumu o slobodnoj trgovini s Kinom”

Carney je ranije danas rekao da su Kanađani, s obzirom na prijetnje gospodarstvu iz inozemstva, donijeli odluku “usredotočiti se na ono što mogu kontrolirati”, naime podržavajući gospodarstvo zemlje kupnjom njezinih proizvoda.

U video obraćanju objavljenom na društvenim mrežama, Carney nije izravno spomenuo SAD kao “stranu prijetnju”, ali njegov govor uslijedio je nakon što je Trump jučer rekao da će SAD nametnuti 100%-tnu carinu na sve kanadske proizvode ako zemlja postigne trgovinski sporazum s Kinom.

Kanadska vlada je više puta izjavila da cilja na diverzifikaciju na nova tržišta diljem svijeta i manje oslanjanje na SAD.

Kanadski ministar trgovine Dominic LeBlanc rekao je da Kanada ne teži sporazumu o slobodnoj trgovini s Kinom.

Carney je u ponedjeljak u Pekingu potpisao sporazum s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kojim se smanjuju carine na električna vozila, poljoprivredne proizvode i druge sektore.

