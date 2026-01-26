Ovako je Trump uvučen u Putinovo kolo – pala opasna MANIPULACIJA, sve isplivalo JAVNO!

Kremlj koristi temu navodnog “progona” Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije (UPC MP) kao još jedan manipulativni mirovni uslov i instrument za odugovlačenje pregovora, navodi se u izveštaju Instituta za proučavanje rata (ISW).

Ruski zvaničnici i dalje pokušavaju da se drže početnih maksimalističkih zahteva ruskog predsjednika Vladimira Putina za okončanje rata u Ukrajini. Oni insistiraju na uklanjanju takozvanih “korenskih uzroka” rata, istovremeno nastojeći da odgovornost za izostanak mira prebace na Ukrajinu. U isto vrijeme, Moskva deklarativno iskazuje spremnost za mirno rešenje isključivo pod uslovima koji su povoljni za samu Rusiju, navodi se to u najnovijem izvještaju američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), prenosi Glavred.net.

Konkretno, 23. januara portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je u daljem toku pregovora neophodna primjena takozvane „Enkoridž formule“.

“Redovno se služe nejasnim ishodima samita na Aljasci”

Analitičari ISW ističu da se predstavnici ruske vlasti redovno služe nejasnoćama u vezi sa ishodima američko-ruskog samita na Aljasci u avgustu 2025. kako bi stvorili utisak da su SAD i Rusija već postigle zajedničko viđenje i dogovore o završetku rata u Ukrajini. Ove izjave se plasiraju u svetlu povoljnom za Moskvu, uz prećutkivanje ruskih poteza koji su, u suštini, usmjereni na opstrukciju mirovnog procesa.

U ISW dodaju da je 24. januara Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zatražilo od Ukrajine da obustavi navodne progone Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, koja je podređena Ruskoj pravoslavnoj crkvi, navodeći to kao jedan od uslova za postizanje mira.

– Predstavnici Kremlja često zahtevaju da svako vojno ili diplomatsko okončanje rata uzme u obzir “korenene uzroka” rata. Kremlj ovaj pojam redovno koristi kao skraćenicu za povratak svojim početnim maksimalističkim opravdanjima rata i zahtevima, skrivajući pitanje UPC MP iza te retorike uzroka. Kremlj već dugo kontroliše duhovnu doktrinu Ruske pravoslavne crkve i koristi UPC MP kao svoju produženu ruku i instrument ruske hibridne ratne strategije, s ciljem nametanja ruskih ideologija ukrajinskom društvu i progona verskih manjina na okupiranim teritorijama Ukrajine – navodi se u izvještaju.

Pominje se i Zaharova

U izvještaju ISW dalje se navodi da je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila Ukrajinu za navodne korake usmerene ka eskalaciji rata i za nespremnost da vodi pregovore, što, prema njenim riječima, stvara osnov da Rusija odbije mirovni sporazum koji ne ispunjava sve zahtjeve Kremlja.

Analitičari naglašavaju da Moskva koristi optužbe o ukrajinskim udarima kao sredstvo za opravdavanje odugovlačenja pregovora i prebacivanje odgovornosti na Kijev. Takođe se ističe da su ove izjave date u periodu pojačanih diplomatskih aktivnosti, uključujući i uoči telefonskog razgovora Putina sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

– Predstavnici Kremlja dosljedno i otvoreno odbacuju sve mirovne uslove osim onih koje diktira Rusija. Kremlj nastavlja da pokazuje nespremnost da učestvuje u dobronamjernim pregovorima s ciljem okončanja rata u Ukrajini i nastoji da prikaže Ukrajinu, a ne Rusiju, kao prepreku mirovnom procesu, pozivajući se, između ostalog, na nejasnoće oko samita u Enkoridžu u avgustu 2025. i na navodne ukrajinske udare po Rusiji i okupiranim teritorijama Ukrajine – zaključuju u ISW.

“Ovo nisu pregovori o Ukrajini”

Kako je ranije pisao “Glavred”, Putin je zainteresovan za očuvanje pregovaračkog procesa jer smatra da ga on postepeno približava željenom ishodu. Takvo mišljenje izneo je direktor Centra za istraživanje problema civilnog društva, politički analitičar Vitalij Kulik.

Prema njegovoj procjeni, krajnji cilj Kremlja jeste učvršćivanje statusa Rusije kao supersile i spremnost drugih država da s njom vode sadržajan dijalog o formiranju novog svetskog poretka.

– Cijena ovdje nije Ukrajina. Ovi pregovori nisu o Ukrajini, već o novom svetskom poretku. A u takvim pregovorima važno je da ne bude nikakve konkretizacije u vezi s Ukrajinom. Zato se proces može razvlačiti i u ovu igru može da se igra još dugo, držeći Trampa na odstojanju – rekao je Kulik.

Istovremeno, Moskva nastoji da ovaj period iskoristi za rešavanje sopstvenih zadataka – postizanje određenih dogovora sa SAD, ublažavanje pritiska sankcija ili čak ukidanje djela restriktivnih mjera, piše espreso.

