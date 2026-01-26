Ukrajinski napad dronovima na rezidenciju Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti u decembru mogao je dovesti do uzvratnog ruskog udara upotrebom specijalnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

“Na kraju krajeva, Evropljani, a pod Bajdenovom administracijom i Amerikanci stalno su nas provocirali da donosimo teške odluke i te provokacije se nastavljaju. Ovakve igre su izuzetno opasne”, rekao je Medvedev u intervjuu za Komersant, prenosi RIA Novosti.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je ranije izjavio da je kijevski režim pokrenuo napad na rusku predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letjelicu.

On je rekao da su sve bespilotne letjelice su uništile snage protivvazdušne odbrane i prema zvaničnim izvještajima nije bilo žrtava tog napada, podsjeća ruska novinska agencija, piše espreso.

