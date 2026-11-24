Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Staša Košarac rekao je da RS neće pristati na sarajevsko modeliranje krnjeg Ustavnog suda BiH protiv RS.



– Ustavni sud je talac stranaca i iako krnji treba da štiti ustavni poredak, a ne da vrši udar na ustavni poredak – poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima ministri iz RS ne žele da učestvuju u prividu redovnog stanja nakon odluke Ustavnog suda BiH.

– Za nas je ovo vanredna situacija jer je krnji Ustavni sud donio odluke kojim zadire u ustav i korištenje ustavnih mehanizama Republike Srpske – rekao je Košarac novinarima.

On je istakao da je potrebno donijeti Zakon o Ustavnom sudu BiH, te poručio svima koji bježe od dogovora da se mora riješiti pitanje statusa stranih sudija u Ustavnom sudu.

– Ne želimo institucije u kojima stranci odlučuju – naglasio je Košarac.

Košarac je rekao i da je odgovornost ministra u Vijeću ministara iz RS da štite njene interese, te dodao da su SNSD i institucije RS pozivali da se grade institucije koje će imati suverenitet,pišu Vijesti

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