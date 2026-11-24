Iskusni 40-godišnji bosanskohercegovački napadač ima sporednu ulogu u ekipi trenera Mirona Muslića, a njegovo nezadovoljstvo statusom sve je očitije. Situacija je postala tema i u njemačkim medijima, gdje se otvoreno raspravlja o mogućem prijevremenom prekidu saradnje kluba i napadača.

Džeko razočaran

Džeko je prošlog ljeta produžio ugovor na još jednu sezonu, nakon što je imao važnu ulogu u povratku Schalkea u Bundesligu. Ipak, povratak u najviši rang njemačkog fudbala ne odvija se prema njegovim očekivanjima.

Dosad je na terenu proveo ukupno 206 minuta i još nije postigao pogodak. Njegov status u ekipi najbolje je oslikala posljednja utakmica protiv Stuttgarta, koja je završena rezultatom 0:0. Trener Muslić uveo ga je u igru tek u 86. minuti, a Džeko je nakon utakmice vidno razočaran otišao direktno u svlačionicu.

Trener Schalkea nakon utakmice branio je svoju odluku i poručio da ne može praviti izuzetke zbog velikih imena.

“Ne mogu uzimati u obzir imena. Nije riječ o imenima niti o Edinu, nego o Schalkeu 04“, izjavio je Muslić za Sky.

Analitičar: Nema smisla koristiti ga pet minuta

O Džekinoj situaciji u podcastu “Schalker Markt” govorio je i novinar Skyja Dirk Schlarmann. On je pokazao razumijevanje za nezadovoljstvo napadača, ali je istakao da je njegovo ponašanje nakon utakmice sa Stuttgartom bilo neprimjereno s obzirom na njegovo iskustvo.

Schlarmann smatra da Džeko u ovakvoj situaciji nema previše koristi od ulazaka u igru u samim završnicama utakmica te da bi klub i igrač trebali otvoreno razgovarati o budućnosti, prenosi Index.hr.

“Ne treba ti Edin Džeko za pet minuta. To treba jasno reći. To je zaista velika šteta“, poručio je njemački novinar.

Posljednjih sedmica pojavile su se glasine o mogućem Džekinom odlasku tokom zimskog prijelaznog roka, a i Schlarmann dovodi u pitanje smisao nastavka saradnje pod ovim uslovima.

“Možda zaista ima smisla sjesti i razmisliti ima li sve ovo smisla ili nema“, dodao je.

Nije jedini iskusni igrač pod pritiskom

Džeko nije jedino zvučno ime koje bi moglo izgubiti mjesto u početnoj postavi Schalkea. Pod pritiskom je i iskusni lijevi bek Robin Gosens, koji se za minutažu mora boriti zbog odličnih nastupa mladog klupskog igrača Vitalieja Beckera,pišu Vijesti

Muslić očigledno ne namjerava davati prednost poznatim igračima samo na osnovu njihove reputacije i karijere. Schalke je, uz to, u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i osam službenih utakmica zaredom nije ostvario pobjedu.

U takvim okolnostima trener traži rješenja koja će ekipi donijeti pomak, pa bi se Džeko uskoro mogao naći pred važnom odlukom o nastavku karijere u Gelsenkirchenu.

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