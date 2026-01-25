Obama pozvao na buđenje Amerikanaca poslije ubistva u Minneapolisu

Bivši američki predsjednik, demokrata Barack Obama ocijenio je večeras da je ubistvo Alexa Prettija u Minneapolisu tragedija i pozvao Amerikance na buđenje, jer su na udaru osnovne vrijednosti nacije.

“Ubistvo Alexa Prettija je tragedija. To bi također trebalo da bude poziv na buđenje svakom Amerikancu, bez obzira na stranku, da su mnoge naše osnovne vrijednosti kao nacije sve više na udaru”, napisao je Obama na Facebooku.

Pretti, 37-godišnji Amerikanac koji je radio na odjeljenju intenzivne njege bolnice za veterane, preminuo je poslije sukoba sa federalnim agentima u Minneapolis, gradu na sjeveru SAD-a u saveznoj državi Minnesoti, tokom protesta protiv operacija pripadnika Imigracione i carinske službe (ICE).

“Federalne službe za sprovođenje zakona i imigracioni agenti imaju težak posao. Ali Amerikanci očekuju da svoje dužnosti obavljaju na zakonit i odgovoran način i da rade sa, a ne protiv, državnih i lokalnih zvaničnika kako bi osigurali javnu bezbjednost”, naveo je Obama i dodao da to nije tako u Minnesoti.

Prema njegovim riječima, već nedjeljama ljudi širom zemlje su s pravom ogorčeni prizorom maskiranih regruta ICE i drugih federalnih agenata koji djeluju nekažnjivo i bave se taktikama koje izgledaju osmišljene da zastraše, uznemire, provociraju i ugroze stanovnike velikog američkog grada.

Umjesto pokušaja da se nametne neka vrste discipline i odgovornosti prema agentima koje su rasporedili, predsjednik (Donald Trump) i aktuelni zvaničnici administracije izgleda žele da zaoštre situaciju, dok istovremeno nude javna objašnjenja za pucnjavu na Prettija i Renee Good žrtve prvog ubistva, koja nisu potkrijepljena nikakvom ozbiljnom istragom – i koja izgleda da su direktno opovrgnuta video dokazima, dodao je Obama.

“To mora da prestane. Nadam se da će nakon ove najnovije tragedije zvaničnici administracije preispitati svoj pristup i početi da pronalaze načine da konstruktivno sarađuju sa vlastima Minnesote, kao i sa državnom i lokalnom policijom, kako bi spriječili veći haos i postigli legitimne ciljeve sprovođenja zakona”, ocijenio je Obama.

Obama je bio predsjednik SAD-a u dva mandata od 2009. do 2012. i od 2012. do 2017. godine.

