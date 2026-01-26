“Ne pravite od Irana novu Venecuelu”

Fidan je naglasio da Trump može djelovati neovisno o utjecaju raznih lobija, što mu daje slobodu da povlači konkretne poteze.

Također je istaknuo da je Izrael više puta prekršio sporazume o prekidu vatre , ali vjeruje da bi se situacija mogla promijeniti dolaskom nove administracije u Bijelu kuću.

„Vjerujemo da je predsjednik Trump jedina osoba koja zaista može izvršiti pritisak na Izrael. On je neovisan o ciljevima različitih lobija, može samostalno razmišljati i djelovati. Ako želi, ima kapacitet zaustaviti pogrešno ponašanje Izraela“, rekao je šef turske diplomacije.

Fidan je podsjetio na stav predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je Ankara spremna učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi se postigao mir u Pojasu Gaze.

O Iranu

Govoreći o potencijalnoj američkoj intervenciji u Iranu , Fidan je dao izravan savjet “američkim prijateljima” da ne ponavljaju pogreške iz prošlosti.

„Savjetovao bih svojim američkim prijateljima: ‘Nemojte to raditi.’ Nemojte od Irana praviti novu Venezuelu“, rekao je Fidan.

Istaknuo je da je Teheran otvoren za pregovore, ali da se mora pronaći način koji bi im omogućio da “spase obraz”.

