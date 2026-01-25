“Vratite zlato iz Amerike”

Navode da je došlo do promjena u transatlantskim odnosima, te da treba uzeti u obzir nepredvidljivost američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Njemačka ima druge najveće nacionalne zlatne rezerve na svijetu , nakon Sjedinjenih Država, od kojih se u New Yorku pohranjuje otprilike 1236 tona zlata, vrijednog 164 milijarde eura, izvještava danas Guardian.

Zlato nije sigurno u SAD-u?

Među onima koji su pozvali vladu da povuče njemačko zlato iz SAD-a bio je i bivši šef istraživanja u Bundesbanku, Emanuel Mann, koji je rekao da je previše “rizično” držati zlato u SAD- u pod sadašnjom administracijom.

„S obzirom na trenutnu geopolitičku situaciju, čini se rizičnim pohranjivati ​​toliko zlata u SAD-u. U interesu veće strateške neovisnosti od SAD-a, Bundesbank bi stoga dobro učinila kada bi razmotrila repatrijaciju zlata“, rekao je Mann za financijske novine Handelsblatt.

Čelnik Europskog udruženja poreznih obveznika (TAE) i Njemačkog udruženja poreznih obveznika, Michael Jaeger, također je rekao da bi Berlin trebao povući zlato iz SAD-a.

„Trump je nepredvidljiv i čini sve kako bi generirao prihod. Zato naše zlato više nije sigurno u trezorima Federalnih rezervi (FED). Što će se dogoditi ako se provokacija na Grenlandu nastavi? … Rizik da njemačka Bundesbanka više neće moći pristupiti svom zlatu raste. Stoga bi trebala repatrirati svoje rezerve“, rekao je Jaeger za Rheinische Post.

Jaeger je rekao da je prošle godine u pismu pozvao Bundesbanku i njemačko ministarstvo financija da ” vrate zlato “.

Glasnogovornica za financije oporbenih Zelenih u Bundestagu, Katarina Beck, također je govorila u prilog transferu zlatnih poluga iz SAD-a, te je rekla da njemačko zlato predstavlja “važno sidro stabilnosti i povjerenja”, koje “ne smije postati pijun u geopolitičkim sporovima”.

Predsjednik Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo), Clemens Fuest, koji je ujedno i jedan od najistaknutijih ekonomista u zemlji, rekao je za Rheinische Post da bi povlačenje zlata iz SAD-a moglo dovesti do neželjenih posljedica i da bi “samo dolilo ulje na vatru trenutne situacije”.

Facebook komentari