Pronađen posljednji talac Hamasa

Naglasio je da izraelska potraga za tijelom vojnika Rona Gwillyja na jednoj od lokacija na temelju informacija koje su oni dali potvrđuje istinitost njihovih informacija, javlja Al Jazeera.

„Pristupili smo pitanju zatvorenika i tijela s potpunom transparentnošću i ispunili sve što je propisano sporazumom o prekidu vatre, predavši sve žive i mrtve koje smo imali bez odlaganja, unatoč nepoštovanju ‘okupatora’ i brojnim kršenjima i masakrima koje je počinio“, rekao je Abu Obeida.

Dodao je da je Hamas predan potpunom zatvaranju ovog pitanja i ne namjerava odugovlačiti, u interesu svog naroda, naglasivši da je sve učinjeno u vrlo složenim i gotovo nemogućim okolnostima, uz suradnju posrednika.

Pozvao je posrednike da preuzmu odgovornost i prisile Izrael da ispuni ono što je dogovoreno. Istovremeno, izraelski Kanal 12, pozivajući se na neimenovane sigurnosne izvore, izvijestio je da su “posljednjih dana započele terenske istrage, na temelju početnih tragova, u vezi s lokacijom Gwilyijevog tijela”.

