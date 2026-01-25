Jedan navijač Crvene zvezde teško povrijeđen u Tuzli, napad izveli navijači Hajduka?

Prema informacijama lokalne policije, napad su izveli navijači Hajduka, a epilog sukoba su 23 povrijeđene osobe, među kojima je i jedan policijski službenik, dok je 93 osoba lišeno slobode.

Novi detalji iz zdravstvenih ustanova

Kako prenosi portal crnahronika.info, od ukupnog broja povrijeđenih, 18 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Jedan navijač nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i zadržan je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, odnosno u Jedinici intenzivne terapije, zbog ozbiljnih povreda glave, kičme, grudnog koša i ruke, kao i brojnih kontuzija po tijelu.

Većina povrijeđenih puštena na kućno liječenje

Preostali povrijeđeni pacijenti zbrinuti su na više klinika UKC-a Tuzla, uključujući:

Nakon obavljenih dijagnostičkih pregleda i pružene pomoći, većina njih je puštena na kućno liječenje, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Veći broj osoba zadobio je lakše tjelesne povrede, među kojima su navijači iz Banjaluke, Prijedora, Bijeljine, Doboja, Laktaša, ali i državljani Hrvatske iz Splita, Pule, Trogira, Ploča, Međugorja i Čitluka,piše N1

Istraga u toku, veliki broj uhapšenih

Policija je tokom noći i narednog jutra sprovela opsežnu akciju, a 93 osobe su uhapšene i nad njima se vrši kriminalistička obrada. Istraga o ovom ozbiljnom incidentu i dalje je u toku, a očekuje se da nadležne institucije u narednim danima objave više informacija o kvalifikaciji krivičnih djela i mogućim optužnicama.

Incident kod Tuzle još jednom je skrenuo pažnju na ozbiljan problem nasilja povezanog s navijačkim grupama, koji nerijetko prerasta u situacije s teškim posljedicama po zdravlje i sigurnost građana.

