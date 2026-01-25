Vijesti

Jedan navijač Crvene zvezde teško povrijeđen u Tuzli, napad izveli navijači Hajduka?

4.6K  
Objavljeno prije 16 minuta

Ozbiljan navijački incident dogodio se u subotu navečer oko 21:55 sati u blizini aerodroma u Tuzli, gdje je napadnuta grupa navijača Crvene zvezde koja se vraćala s utakmice Lige Evrope iz Malmea.

Prema informacijama lokalne policije, napad su izveli navijači Hajduka, a epilog sukoba su 23 povrijeđene osobe, među kojima je i jedan policijski službenik, dok je 93 osoba lišeno slobode.

Novi detalji iz zdravstvenih ustanova
Kako prenosi portal crnahronika.info, od ukupnog broja povrijeđenih, 18 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Jedan navijač nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i zadržan je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, odnosno u Jedinici intenzivne terapije, zbog ozbiljnih povreda glave, kičme, grudnog koša i ruke, kao i brojnih kontuzija po tijelu.

Većina povrijeđenih puštena na kućno liječenje
Preostali povrijeđeni pacijenti zbrinuti su na više klinika UKC-a Tuzla, uključujući:

Nakon obavljenih dijagnostičkih pregleda i pružene pomoći, većina njih je puštena na kućno liječenje, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Veći broj osoba zadobio je lakše tjelesne povrede, među kojima su navijači iz Banjaluke, Prijedora, Bijeljine, Doboja, Laktaša, ali i državljani Hrvatske iz Splita, Pule, Trogira, Ploča, Međugorja i Čitluka,piše N1

Istraga u toku, veliki broj uhapšenih
Policija je tokom noći i narednog jutra sprovela opsežnu akciju, a 93 osobe su uhapšene i nad njima se vrši kriminalistička obrada. Istraga o ovom ozbiljnom incidentu i dalje je u toku, a očekuje se da nadležne institucije u narednim danima objave više informacija o kvalifikaciji krivičnih djela i mogućim optužnicama.

Incident kod Tuzle još jednom je skrenuo pažnju na ozbiljan problem nasilja povezanog s navijačkim grupama, koji nerijetko prerasta u situacije s teškim posljedicama po zdravlje i sigurnost građana.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh