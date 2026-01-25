Grenland čuvaju “elitni ratnici”: Upoznajte najneobičniju i jednu od najsposobnijih vojnih jedinica na svijetu

Danski suverenitet nad Grenlandom zaista čuvaju pseće zaprege. Šest timova s 12 pasa i dva vojnika u svakom, od kojih su dva tima stalno u ophodnji. Naziv im je Patrola Sirius i, uprkos Trumpovom podsmijehu, riječ je o jednoj od najelitnijih vojnih jedinica u svijetu koja patrolira negostoljubivim dijelovima Grenlanda na koji je SAD odavno bacio oko, a sadašnji predsjednik ga nesumnjivo namjerava pripojiti SAD-u.

Historija Patrole Sirius seže u vrijeme Drugog svjetskog rata nakon što je Hitlerova Njemačka okupirala Dansku, a na Grenlandu uspostavila meteorološke stanice radi navigacije svojih podmornica u Sjevernom moru i ometanja radio-signala suparničkih plovila.

Grenlandske vlasti su 1941. godine u tajnosti, s tada još neutralnim SAD-om, ali svjesnim geostrateške važnosti Grenlanda, osnovale izviđačke patrole s psećim zapregama.

Ophodnje i na -50 stepeni

Po završetku Drugog svjetskog rata i početkom Hladnog rata, kada je oko na Grenland bacio i Sovjetski Savez, 1950. godine uspostavljena je tajna operacija kodnog naziva Resolut iz koje je kasnije nastala Patrola Sirius kao elitna jedinica danske Kraljevske mornarice sa zadatkom osiguravanja danskog suvereniteta na sjeveroistoku tog ogromnog ostrva.

Jedinica je prvobitno nazvana Resolut, ali je zbog naziva identičnog kanadskoj meteorološkoj stanici na Arktiku, 1953. godine preimenovana u Patrolu Sirius, nazvanu po najsjajnijoj zvijezdi noćnog neba. Iste godine je Grenland u potpunosti pripao Danskoj.

U okrutnom okruženju snijega i leda, na temperaturama koje mjestimice padaju i do -50 stepeni Celzijusa, a ljeti se rijetko penju iznad nule, pripadnici Patrole Sirius nadziru tamošnja nepregledna prostranstva.

Dva čovjeka, 12 pasa, snijeg i led

Ta jedinica danas je jedna od elitnih jedinica danskih oružanih snaga uz mornarički Frogman korpus i kopneni Jaeger korpus, nad kojima nadležnost ima Komanda specijalnih operacija.

Jasno je da psihofizička kondicija pripadnika Patrole Sirius mora biti izuzetna jer nakon osmomjesečne obuke moraju provesti 26 mjeseci na terenu, u ophodnji.

Obuka uključuje preživljavanje u ekstremnim zimskim uslovima, streljaštvo i lov, uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, izviđanje, mašinska i mehaničarska te vatrogasna i ronilačka znanja i vještine, korištenje radio-veza, prvu pomoć, kuhanje, šivanje, upravljanje gliserom i viljuškarom te znanja iz meteorologije.

Dvočlane patrole s psećim zapregama provode i po četiri-pet mjeseci na terenu, često ne susrećući nikoga osim polarnih medvjeda. Pravilo je da jedan član tima bude stariji i iskusniji, a drugi mlađi s jednogodišnjim stažom.

Pseća zaprega i starinska puška

Kako piše ESD (European Security & Defence), u pravilu se provode dvije ophodnje saonicama godišnje – kraća, jesenska, u novembru i decembru, te duža, proljetna, od januara do juna. Kada se u junu na sjeveroistoku Grenlanda počne otapati led, patroliranje obavljaju i brodovima.

U snježnim i ledenim prostranstvima Grenlanda pseće zaprege pokazale su se mnogo boljim načinom prijevoza nego motorne saonice. Vuku ih posebno uzgojeni i obučeni grenlandski psi iz pasmine haskija.

Pripadnici Patrole Sirius naoružani su staromodnom puškom M1917 Enfield iz vremena Prvog svjetskog rata i pištoljem Glock 20 kalibra 10 milimetara. Oba oružja su pouzdana na izuzetno niskim temperaturama i imaju vrlo moćne kalibre municije.

Izgledaju zastarjelo, ali su bolji od dronova

“Iako bi neki mogli reći da ophodnja koju čine dva čovjeka, 12 pasa i saonice izgleda zastarjelo u doba nadzornih satelita i izviđačkih dronova, u danskim oružanim snagama ne postoje planovi za raspuštanje ove jedinice. Njihova osnovna i izvorna misija, potvrđivanje danskog suvereniteta, ostaje jednako valjana danas kao i u vrijeme kada je jedinica osnovana. Izvidnica na terenu može vidjeti, čuti i namirisati stvari koje nijedan satelit ili dron ne bi mogao”, piše ESD.

A nakon aktuelnih, ali ne i novih američkih težnji za Grenlandom, ali moguće i drugih sila, Danska je odlučila ojačati svoje vojne kapacitete na Grenlandu novoosnovanom Arktičkom jedinicom Jaeger korpusa koju većinom čine ili je uvježbavaju upravo bivši članovi Patrole Sirius – objavilo je dansko Ministarstvo odbrane ovih dana.

Osnovana je i eskadrila Sirius

Za razliku od klasičnih ophodnji sa zaprežnim saonicama, ove jedinice ipak koriste motorne saonice i brze čamce, a na terenu se mogu rasporediti helikopterima, avionima ili padobranskim desantom.

“Patrole zaprežnih saonica obavljaju izvanredan zadatak, ali su geografski vezane za sjeveroistočni Grenland. Za kretanje se oslanjaju na zaleđene fjordove i ne mogu djelovati velikom brzinom. Svrha specijalnih arktičkih jedinica je obaviti sve ono što patrole saonica ne mogu. Moraju biti vrlo mobilne i sposobne obavljati vremenski osjetljive zadatke, a mogu se rasporediti bilo gdje na Grenlandu”, kazao je za portal danskih oružanih snaga komandant eskadrile Sirius u sklopu specijalnih snaga danske vojske, u tekstu imenovan samo kao kapetan Andreas,piše N1

