Još jedan smrtonosni incident u Minnesoti: Agenti ICE-a ubili 51-godišnjaka

Riječ je o drugom smrtonosnom incidentu u koji su u manje od tri tjedna uključeni agenti imigracijske službe, što je dodatno raspirilo napetosti u gradu koji je već tjednima poprište prosvjeda.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je pogođen vatrenim oružjem u dijelu grada South Minneapolis, na području West 26th Streeta i Nicollet Avenue. Kasnije je potvrđeno da je preminuo od zadobivenih ozljeda. Prema bolničkim zapisima do kojih je došla agencija Associated Press, imao je 51 godinu.

Snimke pucnjave kruže društvenim mrežama

Na društvenim mrežama pojavila se videosnimka za koju se tvrdi da prikazuje sam trenutak pucnjave. Na snimci se vidi veći broj maskiranih saveznih agenata kako okružuju muškarca i u naguravanju ga prisiljavaju na tlo.

U jednom trenutku čuju se pucnjevi, nakon čega se agenti udaljavaju, dok muškarac nepomično leži na leđima na ulici.

Autentičnost snimke zasad nije neovisno potvrđena. Snimljena je, čini se, iz unutrašnjosti zgrade, a na njoj se čuje i glas koji govori: “Jesu li upravo ubili tog jebenog tipa? Šališ li se?”

Savezne vlasti tvrde da je muškarac bio naoružan

Ministarstvo domovinske sigurnosti navelo je da preliminarne informacije upućuju na to da je muškarac imao vatreno oružje s dva spremnika streljiva. Iz ministarstva poručuju da je situacija i dalje “u razvoju” te da se prikupljaju dodatne informacije.

Gradske vlasti u Minneapolisu potvrdile su da reagiraju na dojave o pucnjavi u kojoj su sudjelovali savezni agenti te su pozvale građane na smirenost.

Nakon pucnjave na mjesto događaja okupili su se prolaznici i prosvjednici, koji su vrijeđali savezne agente, nazivajući ih kukavicama i pozivajući ih da napuste grad. Prema izvješćima s terena, jedan od agenata ironično je dobacio okupljenima “jao, jadni vi”, dok su drugi agenti u drugom dijelu ulice gurnuli prosvjednika koji je vikao u policijsko vozilo.

Savezni agenti upotrijebili su suzavac i tzv. paprene bombe kako bi rastjerali okupljene. Dva raskrižja u južnom dijelu grada bila su privremeno zatvorena za promet, a na terenu je bio velik broj maskiranih saveznih službenika.

Guverner Walz: Minnesoti je dosta

Guverner Minnesote Tim Walz oglasio se na društvenim mrežama, navodeći da je razgovarao s Bijelom kućom nakon, kako je rekao, “još jedne stravične pucnjave saveznih agenata”.

“Minnesoti je dosta. Ovo je odvratno. Predsjednik mora prekinuti ovu operaciju. Povucite tisuće nasilnih, neobučenih službenika iz Minnesote. Odmah”, poručio je Walz.

Današnja pucnjava dogodila se nešto više od dva tjedna nakon što je u Minneapolisu ubijena Renee Nicole Good, majka troje djece, koju je u automobilu usmrtio agent ICE-a. Savezne vlasti tada su tvrdile da je agent djelovao u samoobrani, navodeći da je Good vozilo koristila kao oružje, no tu su verziju odbacili državni i lokalni dužnosnici.

Smrt Renee Good potaknula je svakodnevne prosvjede u Minneapolisu, kao i demonstracije diljem SAD-a, a današnji incident dodatno je produbio krizu i otvorio nova pitanja o djelovanju saveznih agenata u sklopu pojačanih imigracijskih operacija.

Facebook komentari