Saudijska Arabija ubrzano razvija rudarski sektor: Ulažu milijarde dolara u minerale kako bi smanjili zavisnost o nafti

Saudijska Arabija tvrdi da posjeduje mineralne rezerve u vrijednosti od 2,5 biliona dolara i intenzivno razvija rudarski sektor s ciljem smanjenja ovisnosti o nafti, jačanja geopolitičkog utjecaja i zauzimanja ključne uloge u lancu kritičnih minerala.

Globalna utrka

U kontekstu rastuće globalne utrke za kritične i rijetke zemne minerale, koju trenutno predvodi Kina, Saudijska Arabija nastoji izgraditi snažan rudarski sektor kako bi diverzificirala svoju ekonomiju i povećala međunarodni utjecaj.

Rijetki zemni i drugi ključni minerali čine osnovu za tehnologije poput obnovljivih izvora energije, napredne vojne opreme i vještačke inteligencije, a Kina kontroliše više od 90 posto svjetske proizvodnje rafiniranih rijetkih zemnih elemenata i više od 60 posto rudnih iskopa.

Izvršna direktorica Minerals Centra pri SAFE-u (Securing America’s Future Energy) Abigail Hunter opisala je Kinu kao “svjetlosnim godinama ispred” Sjedinjenih Američkih Država, zahvaljujući “desetljećima strateških ulaganja, projektima koje podržava država, koordinaciji s privatnim sektorom i međunarodnim investicijama”. Istovremeno je ukazala da Saudijska Arabija ubrzano gradi vlastiti sektor minerala kako bi odgovorila na takvu dominaciju.

Saudijska strana navodi da u zemlji postoji oko 2,5 biliona dolara vrijednih mineralnih rezervi. Među njima su zlato, cink, bakar i litij, ali i značajna ležišta rijetkih zemnih elemenata poput disprozija, terbija, neodimija i prazeodimija, koji nalaze primjenu u električnim automobilima, vjetroturbinama, ali i u tehnologijama visokobrzinskog računanja.

Nova nalazišta

Proračun Saudijske Arabije za istraživačko rudarstvo povećan je za 595 posto u periodu od 2021. do 2025. godine, prema podacima S&P Globala, iako je i dalje manji u poređenju s vodećim rudarskim državama poput Kanade i Australije.

Dodjela licenci za nova eksploatacijska područja domaćim i međunarodnim kompanijama ubrzano napreduje, što pokazuje namjeru da se što prije aktiviraju nova nalazišta.

Kako bi sustigla već etablirane aktere, Saudijska Arabija pojednostavljuje administrativne procedure, smanjuje porezne stope za ulaganja u rudarstvo i planira velika javna ulaganja.

Iako se procijenjena vrijednost saudijskih mineralnih resursa i dalje ne može uporediti s vrijednošću nafte, gdje Saudijska Arabija ima jedne od najvećih dokazanih rezervi na svijetu, vlasti ističu i druge razloge za ubrzano ulaganje u sektor.

U viziji razvoja zemlje pod nazivom Vision 2030, rudarstvo je određeno kao jedan od ključnih stubova ekonomskog preusmjeravanja.

Plan Vision 2030 obuhvata ne samo eksploataciju minerala nego i izgradnju čitavog lanca snabdijevanja za domaću industriju. Saudijska Arabija već postavlja ambiciozne ciljeve za proizvodnju električnih vozila, kako bi povećala domaću dodanu vrijednost i smanjila uvoz gotovih proizvoda.

