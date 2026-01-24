Vijesti

Pronađena torbica ubijenog Jasmina Imširovića: 13 godina nakon brutalne likvidacije, novi šokantan trag

5.7K  
Objavljeno prije 40 minuta

Materijalni dokaz za koji se godinama vjerovalo da je nestao bez traga, izronio je iz zemlje

Trinaest godina nakon brutalne likvidacije koja je potresla Banjaluku, u slučaju ubistva Jasmina Imširovića zvanog Žabin pojavljuje se novi, šokantan trag.

Kako Srpskainfo ekskluzivno saznaje, prilikom izvođenja zemljanih radova u blizini Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, pronađena je torbica sa ličnim dokumentima Jasmina Imširovića, kao i ključevi automobila.

Materijalni dokaz za koji se godinama vjerovalo da je nestao bez traga, izronio je iz zemlje.

Podsjetimo, Jasmin Imširović (48), u kriminalnim krugovima poznat pod nadimkom Žabin, ubijen je 21. aprila 2013. godine, iza ponoći, u klasičnoj sačekuši ispred zgrade u banjalučkom naselju Kočićev vijenac.

Prema svjedočenjima komšija, oko 2.30 noćnu tišinu prekinuli su povici: “Policija, policija”.

Nekoliko trenutaka kasnije, odjeknula su dva hica. Imširović je pogođen direktno u srce i grudi, a napadač je, kako se vjeruje, pucao s male udaljenosti.

Stanari zgrade tvrdili su da su u vrijeme likvidacije primijetili automobil parkiran nedaleko od ulaza, u kojem se nalazio vozač.

Prema njihovim riječima, ubica je imao pomagača koji ga je čekao u vozilu spremnom za bijeg.

Ova informacija nikada nije zvanično potvrđena, ali nikada ni demantovana.

Imširović je inače rođen u Zenici, gdje je hapšen zbog pljačke i droge.

Živio je na relaciji: Zenica – Banjaluka – zapadna Evropa, boraveći u Švedskoj, Njemačkoj i Milanu.

Ranije je koristio očevo prezime Žabo, a kasnije je preuzeo majčino, Imširović.

Komšije u Kozarskoj ulici opisivale su ga kao mirnog i korektnog komšiju, navodeći da nisu znali čime se bavi.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh