Pronađena torbica ubijenog Jasmina Imširovića: 13 godina nakon brutalne likvidacije, novi šokantan trag

Trinaest godina nakon brutalne likvidacije koja je potresla Banjaluku, u slučaju ubistva Jasmina Imširovića zvanog Žabin pojavljuje se novi, šokantan trag.
Kako Srpskainfo ekskluzivno saznaje, prilikom izvođenja zemljanih radova u blizini Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, pronađena je torbica sa ličnim dokumentima Jasmina Imširovića, kao i ključevi automobila.
Materijalni dokaz za koji se godinama vjerovalo da je nestao bez traga, izronio je iz zemlje.
Podsjetimo, Jasmin Imširović (48), u kriminalnim krugovima poznat pod nadimkom Žabin, ubijen je 21. aprila 2013. godine, iza ponoći, u klasičnoj sačekuši ispred zgrade u banjalučkom naselju Kočićev vijenac.
Prema svjedočenjima komšija, oko 2.30 noćnu tišinu prekinuli su povici: “Policija, policija”.
Nekoliko trenutaka kasnije, odjeknula su dva hica. Imširović je pogođen direktno u srce i grudi, a napadač je, kako se vjeruje, pucao s male udaljenosti.
Stanari zgrade tvrdili su da su u vrijeme likvidacije primijetili automobil parkiran nedaleko od ulaza, u kojem se nalazio vozač.
Prema njihovim riječima, ubica je imao pomagača koji ga je čekao u vozilu spremnom za bijeg.
Ova informacija nikada nije zvanično potvrđena, ali nikada ni demantovana.
Imširović je inače rođen u Zenici, gdje je hapšen zbog pljačke i droge.
Živio je na relaciji: Zenica – Banjaluka – zapadna Evropa, boraveći u Švedskoj, Njemačkoj i Milanu.
Ranije je koristio očevo prezime Žabo, a kasnije je preuzeo majčino, Imširović.
Komšije u Kozarskoj ulici opisivale su ga kao mirnog i korektnog komšiju, navodeći da nisu znali čime se bavi.