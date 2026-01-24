Pronađena torbica ubijenog Jasmina Imširovića: 13 godina nakon brutalne likvidacije, novi šokantan trag

Trinaest godina nakon brutalne likvidacije koja je potresla Banjaluku, u slučaju ubistva Jasmina Imširovića zvanog Žabin pojavljuje se novi, šokantan trag.

Kako Srpskainfo ekskluzivno saznaje, prilikom izvođenja zemljanih radova u blizini Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, pronađena je torbica sa ličnim dokumentima Jasmina Imširovića, kao i ključevi automobila.

Materijalni dokaz za koji se godinama vjerovalo da je nestao bez traga, izronio je iz zemlje.

Podsjetimo, Jasmin Imširović (48), u kriminalnim krugovima poznat pod nadimkom Žabin, ubijen je 21. aprila 2013. godine, iza ponoći, u klasičnoj sačekuši ispred zgrade u banjalučkom naselju Kočićev vijenac.

Prema svjedočenjima komšija, oko 2.30 noćnu tišinu prekinuli su povici: “Policija, policija”.

Nekoliko trenutaka kasnije, odjeknula su dva hica. Imširović je pogođen direktno u srce i grudi, a napadač je, kako se vjeruje, pucao s male udaljenosti.

Stanari zgrade tvrdili su da su u vrijeme likvidacije primijetili automobil parkiran nedaleko od ulaza, u kojem se nalazio vozač.

Prema njihovim riječima, ubica je imao pomagača koji ga je čekao u vozilu spremnom za bijeg.

Ova informacija nikada nije zvanično potvrđena, ali nikada ni demantovana.

Imširović je inače rođen u Zenici, gdje je hapšen zbog pljačke i droge.

Živio je na relaciji: Zenica – Banjaluka – zapadna Evropa, boraveći u Švedskoj, Njemačkoj i Milanu.

Ranije je koristio očevo prezime Žabo, a kasnije je preuzeo majčino, Imširović.

Komšije u Kozarskoj ulici opisivale su ga kao mirnog i korektnog komšiju, navodeći da nisu znali čime se bavi.

Facebook komentari