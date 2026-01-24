“Trampe, vaše investicije su u dometu naših raketa”

„Trilijun dolara koje ste uložili u regiju je unutar dometa naših projektila “, rekao je iranski vjerski vođa, ali nije precizirao na koja ulaganja misli.

Također, iranski državni odvjetnik Mohammad Movahedi danas je demantirao da je Iran otkazao pogubljenja 800 osoba uhićenih u nedavnim prosvjedima diljem zemlje, kako je Trump prethodno rekao.

„Ova tvrdnja je potpuno lažna. Takav broj ne postoji, niti je pravosuđe donijelo takvu odluku“, rekao je.

Trump je prethodno izjavio da SAD ima “armadu” koja ide prema Iranu , ali se nada da je neće morati upotrijebiti. Trump je ponovio upozorenja Teheranu da ne ubija prosvjednike i da ne obnavlja svoj nuklearni program.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi prošli je tjedan za Fox News rekao da “Iran uopće nema plan za vješanje”, kada su ga pitali o prosvjedima protiv vlade.

Vijeće UN-a za ljudska prava održat će danas hitnu sjednicu kako bi raspravljalo o “alarmantnom nasilju” koje se koristi protiv prosvjednika u Iranu.

Grupe za ljudska prava tvrde da su tisuće ljudi, uključujući prolaznike, ubijene tijekom nemira, koji predstavljaju najveći izazov iranskoj klerikalnoj vladi od 2022. godine.

