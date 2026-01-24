Svijet

KLM: Otkazani letovi ka Bliskom istoku

Objavljeno prije 2 sata

Nizozemska zrakoplovna kompanija KLM otkazala je letove za Bliski istok “zbog geopolitičke situacije”, objavila je tvrtka medijima.

Kao mjera opreza, KLM ne koristi zračni prostor Iraka, Irana , Izraela, niti “iznad nekoliko zemalja u regiji Perzijskog zaljeva”.

Letovi za Tel Aviv, Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i za Dammam i Rijad u Saudijskoj Arabiji obustavljeni su “do daljnjega”.

Zrakoplovna tvrtka nije navela konkretan razlog za ovu odluku, naglasivši da je donesena neovisno.

„Ne postoji službena zabrana letenja u regiji. Ali u kontaktu smo s nizozemskim vlastima. Takve procjene radimo svaki dan i ne radimo to sami“, rekao je glasnogovornik KLM-a.

KLM ima osoblje u Dammamu i Dubaiju koje će, prema navodima tvrtke, biti evakuirano sutra.

Druge aviokompanije
Air France je također otkazao dva leta za Dubai večeras, kao i nadolazeće letove za Tel Aviv. British Airways je također otkazao letove za Dubai.

Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa već je ranije ovog tjedna objavila da više ne leti iznad Irana i Iraka. Također je izjavila da više ne obavlja noćne letove za Tel Aviv i Amman u Jordanu, već da se ti letovi sada obavljaju tijekom dana.

Američki brodovi na putu
Odluka zrakoplovne tvrtke vjerojatno je povezana s nemirima u Iranu i najavom američkog predsjednika Donalda Trumpa da je poslao dodatne vojne brodove na Bliski istok. Tom prilikom govorio je o “armadi”. Nije spomenuo planove za napad, ali je rekao da je to “za svaki slučaj”.

Sjedinjene Države nezadovoljne su smrtonosnim nasiljem tijekom masovnih prosvjeda u Iranu, u kojima su posljednjih tjedana poginule tisuće ljudi.

Prema američkim medijima, među brodovima su nosač zrakoplova “Abraham Lincoln”, jedan od najvećih u američkoj mornarici, kao i nekoliko razarača s navođenim raketama, koji bi na Bliski istok trebali stići u narednim danima .


