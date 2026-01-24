KLM: Otkazani letovi ka Bliskom istoku

Kao mjera opreza, KLM ne koristi zračni prostor Iraka, Irana , Izraela, niti “iznad nekoliko zemalja u regiji Perzijskog zaljeva”.

Letovi za Tel Aviv, Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i za Dammam i Rijad u Saudijskoj Arabiji obustavljeni su “do daljnjega”.

KLM will not fly to the Middle East until further notice due to "the geopolitical situation," the airline told NOS. The airline will also not fly through the airspace of Iraq, Iran, Israel, and "several countries in the Gulf region."https://t.co/A47wDFS6EP pic.twitter.com/xqmpu6uIBc — Faytuks News (@Faytuks) January 23, 2026

Zrakoplovna tvrtka nije navela konkretan razlog za ovu odluku, naglasivši da je donesena neovisno.

„Ne postoji službena zabrana letenja u regiji. Ali u kontaktu smo s nizozemskim vlastima. Takve procjene radimo svaki dan i ne radimo to sami“, rekao je glasnogovornik KLM-a.

KLM ima osoblje u Dammamu i Dubaiju koje će, prema navodima tvrtke, biti evakuirano sutra.

Druge aviokompanije

Air France je također otkazao dva leta za Dubai večeras, kao i nadolazeće letove za Tel Aviv. British Airways je također otkazao letove za Dubai.

Air France, British Airways, Lufthansa, KLM, and several other international airlines have begun to cancel flights tonight and over the weekend to and from Israel, Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates, citing the “security situation” in the Middle East. pic.twitter.com/reeXpWNlef — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026

Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa već je ranije ovog tjedna objavila da više ne leti iznad Irana i Iraka. Također je izjavila da više ne obavlja noćne letove za Tel Aviv i Amman u Jordanu, već da se ti letovi sada obavljaju tijekom dana.

Američki brodovi na putu

Odluka zrakoplovne tvrtke vjerojatno je povezana s nemirima u Iranu i najavom američkog predsjednika Donalda Trumpa da je poslao dodatne vojne brodove na Bliski istok. Tom prilikom govorio je o “armadi”. Nije spomenuo planove za napad, ali je rekao da je to “za svaki slučaj”.

Sjedinjene Države nezadovoljne su smrtonosnim nasiljem tijekom masovnih prosvjeda u Iranu, u kojima su posljednjih tjedana poginule tisuće ljudi.

Prema američkim medijima, među brodovima su nosač zrakoplova “Abraham Lincoln”, jedan od najvećih u američkoj mornarici, kao i nekoliko razarača s navođenim raketama, koji bi na Bliski istok trebali stići u narednim danima .

